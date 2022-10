The Crown 5: Inizialmente Dominic West aveva rifiutato il ruolo di Carlo, ecco perché

News Serie TV

I nuovi episodi della serie di successo in streaming su Netflix dal 9 novembre.

Nell'imminente quinta stagione di The Crown, il Principe Carlo, così come gli altri membri della Famiglia Reale, ha un volto nuovo. Dopo Julian Baring e Josh O'Connor, è la star di The Affair e The Wire Dominic West a farsi carico di una figura che proprio in questi episodi attraversa uno dei momenti più complessi e dolorosi della sua esistenza. Curiosamente, nonostante la popolarità della serie di Netflix e il plauso della critica, con O'Connor premiato con l'Emmy di migliore attore in una serie drammatica nel 2021, in un primo momento West aveva rifiutato l'offerta dell'ideatore e produttore esecutivo Peter Morgan di interpretare la parte nelle ultime due stagioni.

Dominic West è il nuovo Principe Carlo di The Crown

Mentre Morgan riteneva e ritiene tuttora che West sia "uno degli attori più versatili e brillanti del Regno Unito", come lui stesso ha spiegato a Entertainment Weekly, dal canto suo, West riteneva che quella di Morgan non potesse essere scelta più sbagliata. "Peter si è messo in contatto e sono andato a trovarlo", ha ricordato l'attore. "È successo circa un anno prima che iniziassimo le riprese. Ha detto che mi voleva nel ruolo di Carlo e sono rimasto piuttosto sbalordito. Ho detto: 'Sono la persona sbagliata, non gli assomiglio per niente'".

Ma c'era un altro motivo per il quale West aveva esitato: "Stavo seguendo la serie, ero un fan della prima ora. Ero ben consapevole della straordinaria performance di Josh e del suo incredibile successo, e ho pensato che fosse un po' tempo perso cercare di eguagliarla". Quindi, cosa gli ha fatto cambiare idea? "Ci ho pensato per diverse settimane, ed è stata una di quelle cose che non riesci davvero a toglierti dalla testa. [Alla fine] mi sono detto: 'Devi provarci perché te ne pentirai se non lo fai'. È un uomo affascinante, Carlo, è affascinante la sua vita, e lo era il ruolo. Voglio dire, a parte ogni altra cosa, è una serie enorme e ho adorato le prime quattro stagioni. Ho capito che avrei potuto vivere felicemente con questo personaggio per un paio d'anni".

The Crown: Cosa ci aspetta nella stagione 5

In streaming dal 9 novembre, la stagione 5 di The Crown ci porterà negli anni '90. Con l'inizio del nuovo decennio, la Famiglia Reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna. Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II (ora interpretata da Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l'avvento della televisione per le masse e il tramonto dell'Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all'orizzonte. Il crollo dell'Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell'ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia. Allo stesso tempo, nuovi problemi emergono non lontano da casa.

Il Principe Carlo spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell'opinione pubblica ed espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw), il quale, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).

Questi nuovi episodi introducono anche Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo, Lesley Manville della Principessa Margaret, Claudia Harrison della Principessa Anna, Olivia Williams di Camilla Parker Bowles e Jonny Lee Miller del Primo Ministro John Major.