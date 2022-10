The Crown 5: La famiglia reale è divisa (non solo) nei bellissimi poster della quinta stagione

News Serie TV

I nuovi episodi del drama biografico arrivano il 9 novembre, ma alcune scelte degli sceneggiatori creano già imbarazzo tanto da spingere Netflix a posticipare un documentario su Harry e Meghan.

Non c'è stagione di The Crown che non si porti dietro una polemica. Quest'anno, però, prima dell'uscita della quinta stagione - in arrivo il 9 novembre su Netflix - la tensione si taglia davvero con il coltello. E mentre il servizio di video in streaming diffonde i poster ufficiali dei nuovi episodi, che annunciano "una casa divisa" (li vedete in basso), la famiglia reale sembra essere più frammentata che mai anche nella realtà, soprattutto dopo la morte della regina Elisabetta II. A creare imbarazzo negli ambienti vicino ai reali sarebbe, secondo Deadline, un dettaglio del primo episodio della quinta stagione che farebbe già discutere. Così Netflix è già corsa ai ripari decidendo di posticipare un discusso e atteso documentario sul principe Harry e sua moglie Meghan Markle che sarebbe dovuto arrivare in streaming a dicembre.

The Crown: La trama della stagione 5

La quinta stagione di The Crown ripercorre gli anni '90, un decennio particolarmente turbolento per la corona inglese. Prossima al 40esimo anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) si trova ad affrontare nuove sfide sia lontano che vicino casa. Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. Tra pettegolezzi e pressioni dei media, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell'opinione pubblica ed espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).

Un primo episodio già problematico

Sono trapelate alcune anticipazioni relative al primo episodio della quinta stagione intitolato Queen Victoria Syndrome. Pare che l'episodio si concentrerà su un presunto incontro che il principe Carlo ebbe nel 1991 con l'allora primo ministro britannico John Major, durante il quale si lamentò di dover aspettare così tanto per ereditare il trono. Il titolo dell'episodio fa riferimento alla regina Vittoria, che sedette sul trono per 63 anni prima che Edoardo VII potesse ereditarlo. La fuga di notizie relativa alla trama dell'episodio ha spinto l'ex primo ministro Major a mettere le mani avanti dichiarando che una conversazione del genere con il Principe Carlo (ora Re) non ha mai avuto luogo, definendo queste speculazioni "una sciocchezza dannosa".

Secondo quanto riferito da Deadline, la sceneggiatura fa riferimento a un vero sondaggio condotto all'epoca dal Sunday Times nel Regno Unito. Stando ai risultati, nel 1991 i sudditi sarebbero stati favorevoli a un'ipotetica abdicazione della regina Elisabetta II in favore del figlio Carlo, per "svecchiare" la monarchia. Nonostante il fondo di verità, il polverone sollevato è bastato a mettere Netflix sulla difensiva. Vista la recente dipartita della regina e con così tante critiche ancora prima dell'uscita della quinta stagione, lo streamer avrebbe preferito distanziare il documentario su Harry e Meghan, rinunciando quindi al traino che questo avrebbe avuto grazie a The Crown. Sicuramente le polemiche sono destinate a inasprirsi in seguito all'uscita dei nuovi episodi, quindi continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e per non perdere il trailer ufficiale della quinta stagione che sarà rilasciato giovedì 20 ottobre.