The Crown 5: Il nuovo cast non convince gli spettatori (e la colpa è anche di Harry Potter)

News Serie TV

Dopo l'uscita dell'attesa quinta stagione della serie sulla famiglia reale inglese, le prime reazioni social sono contrastanti e il motivo ha a che fare principalmente con i nuovi attori.

Diciamolo: i cambiamenti nel cast di una serie molto amata disorientano non poco chi la guarda. The Crown non fa eccezione, sebbene l'avvicendamento degli attori - per rendere meglio i membri della famiglia reale nel corso dei decenni - faccia ormai parte del DNA di questa serie. La serie di Peter Morgan è appena tornata su Netflix con la quinta stagione, ambientata negli anni '90 e con un cast completamente rinnovato. La regina Elisabetta II e il principe Filippo, ora sulla settantina, hanno il volto di Imelda Staunton e Jonathan Pryce. Il principe Carlo è interpretato da Dominic West, mentre nei panni di Diana c'è Elizabeth Debicki. Non è la prima volta che gli spettatori di The Crown devono abituarsi a nuovi volti: era già successo nella terza stagione quando Olivia Colman e Tobias Menzies erano subentrati agli amatissimi Claire Foy e Matt Smith. Eppure stavolta lo shock è sembrato troppo grande, come si capisce dalle decine di post sui social in cui gli utenti Netflix stanno manifestando il proprio disagio di fronte a questo (pure pregiatissimo) nuovo cast. Dove sta il cortocircuito? I nuovi attori avrebbero "la colpa" di essere troppo riconoscibili e legati a ruoli che hanno ricoperto in altre serie tv e film in passato. Un esempio per tutti? Imelda Staunton, a leggere i commenti sui social, ricorderebbe troppo Dolores Umbridge, la cattivissima strega mezzosangue da lei resa iconica nel franchise di Harry Potter.

The Crown 5, cortocircuito nel cast: Dolores Umbridge a Buckingham Palace?

Complici anche la pettinatura e gli abiti indossati dalla regina in questa quinta stagione di The Crown (in alcuni casi molto simili a quelli della Umbridge), c'è chi non riesce proprio a fare a meno di collegare Imelda Staunton alla sadica insegnante di difesa contro le arti oscure. Nessuno mette in dubbio le capacità attoriali dell'attrice, pluripremiata BAFTA e leggenda del cinema britannico. Semplicemente trovano difficile apprezzarla a pieno nel ruolo della regina Elisabetta II. "La immagino aggirarsi tra i corridoi di Buckingham Palace che fa appendere decreti disciplinari al muro", leggiamo su Twitter. "Vorrei che Imelda Staunton, una grande attrice, non avesse mai interpretato la Umbridge perché adesso è tutto ciò che vedo", scrive un altro utente. Se poi consideriamo che la stagione 5 si apre con un flashback in cui ricompare Claire Foy, che resterà probabilmente per sempre l'interprete di Elisabetta II più amata e secondo alcuni "insostituibile", l'amaro in bocca si fa ancora più amaro.

The problem with Imelda Staunton as the Queen is that I can't get Deloris Umbridge out of my head. #TheCrown #TheCrown5 — Artful Badger (@BadgerArtful) November 9, 2022

Jonathan Pryce è l'Alto Passero e Dominic West "troppo bello"

Neppure Jonathan Pryce viene risparmiato dalle critiche. Nel suo caso il personaggio con cui gli spettatori lo identificano è inevitabilmente il famoso Alto Passero de Il Trono di Spade. C'è da dire che la sua interpretazione del Principe Filippo, in una fase della vita più matura, è davvero encomiabile e basterebbe sgombrare la mente per apprezzarla meglio. Sono quasi tutti d'accordo, infine, che Dominic West sia stata una scelta infelice per il ruolo di Carlo. Anche nel suo caso, gli appassionati di serie tv sono rimasti legati a un'altra sua interpretazione, quella del marito infelice Noah Solloway nella serie The Affair. Ma ciò che viene contestato al creatore di The Crown Peter Morgan è, semplicemente, l'aver scelto un attore "troppo bello" e sicuro di sé per impersonare l'impacciato principe di Galles.

Dominic West is way too handsome to play Charles at #TheCrown5. He’s more fit to play Tony Blair pic.twitter.com/7Uav5hRrj3 — Justine Castellon (@justcastellon) November 10, 2022

L'unica nuova interprete che per il momento sta ricevendo perlopiù elogi è invece Elizabeth Debicki, non un'attrice sconosciuta (la ricorderete sicuramente ne Il grande Gatsby) ma che sicuramente gli spettatori non associavano già a un altro personaggio. La sua Diana, fragile ma anche determinata a non soccombere sotto il peso del "sistema" famiglia reale, sta emozionando i fan non facendo rimpiangere Emma Corrin, che pure era stata eccellente nel ruolo di una giovane Diana Spencer nella quarta stagione.