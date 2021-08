The Crown 5: Ecco Elizabeth Debicki e Dominic West nei panni della principessa Diana e del principe Carlo

News Serie TV

I nuovi interpreti subentrano a Emma Corrin e Josh O'Connor nei nuovi episodi della serie Netflix attualmente in produzione in Gran Bretagna.

Dopo averci mostrato una raggiante Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II, Netflix svela oggi le prime foto di Elizabeth Debicki e Dominic West nei panni della principessa Diana e del principe Carlo nella quinta stagione di The Crown. I due attori, visti rispettivamente in The Night Manager e The Affair, hanno raccolto il testimone da Emma Corrin e Josh O'Connor (entrambi nominati ai prossimi premi Emmy per le loro interpretazioni). Nei nuovi episodi del drama biografico sulla famiglia reale inglese interpreteranno delle versioni più adulte di Lady D e del principe del Galles, nei turbolenti anni '90.

The Crown 5: Il nuovo cast

Come è noto, nella quinta stagione di The Crown il cast verrà nuovamente rinnovato. Così oltre ai già citati Imelda Staunton (che arriva dopo le splendide interpretazioni di Claire Foy e Olivia Colman), Debicki e West vedremo anche Jonathan Pryce che erediterà da Matt Smith e Tobias Menzies il ruolo del Principe Filippo, Lesley Manville che raccoglierà il testimone da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter per la parte della Principessa Margaret. Inoltre Jonny Lee Miller interpreterà John Major, primo ministro e leader del partito conservatore del Regno Unito dal 1990 al 1997.

La trama della quinta stagione

Attesa su Netflix nel 2022, la quinta stagione di The Crown, inizialmente annunciata come ultima, sarà in realtà la penultima. Le riprese sono iniziate lo scorso mese in Gran Bretagna. In base alle informazioni che possediamo, possiamo immaginare che il prossimo ciclo di episodi sarà interamente ambientato negli anni '90, un periodo turbolento soprattutto e proprio per Carlo e Diana alle prese con un matrimonio ormai pienamente in crisi. Deadline ha fatto sapere che tra gli avvenimenti che troveranno spazio nella nuova stagione, ci sarà anche la famosa intervista rilasciata alla BBC dalla principessa Diana, intervista che ha fatto notizia negli ultimi mesi dopo che un'inchiesta ha rivelato l'inganno messo in scena dal giornalista Martin Bashir per garantirsi lo scoop.