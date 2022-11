The Crown 5 debutta col botto: In soli 5 giorni scala la Top 10 di Netflix

News Serie TV

Il royal drama creato da Peter Morgan ha accumulato un totale di 107,39 milioni di ore di visione piazzandosi al primo posto nella classifica dei contenuti più visti dal 7 al 13 novembre.

È il caso di dirlo: The Crown si conferma regina delle serie Netflix quando si tratta di classifiche. La serie che esplora la storia e i drammi personali dei membri della famiglia reale britannica è tornata lo scorso 9 novembre con la quinta stagione e ha immediatamente scalato la classifica della Top 10 settimanale del servizio streaming. Netflix certifica infatti che ha accumulato un totale di 107,39 milioni di ore di visione piazzandosi al primo posto nella classifica dei contenuti più visti dal 7 al 13 novembre.

The Crown 5: Un ritorno regale (ma non supera il fenomeno Dahmer)

La quinta stagione di The Crown racconta i turbolenti anni '90, con la famiglia reale inglese impegnata ad affrontare un crollo di consenso da parte dei sudditi e numerosi scandali, in primis ben tre divorzi reali. Nei nuovi episodi il cast è cambiato, con Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo, Lesley Manville nei panni della principessa Margaret, Dominic West in quelli del principe Carlo, Elizabeth Debicki nei panni della principessa Diana e Jonny Lee Miller nel ruolo del primo ministro John Major.

107,39 milioni di ore di visualizzazione in cinque giorni sono un risultato più che soddisfacente per Netflix, soprattutto se lo paragoniamo alle performance di altri titoli recenti molto attesi. Il lancio di The Crown 5 ha superato quello dell'attesissima quarta stagione di Manifest che ha totalizzato 57 milioni di ore visualizzate la scorsa settimana, mentre 72 milioni di ore è il risultato raggiunto dalla miniserie From Scratch la settimana prima. I numeri di The Crown si avvicinano a quelli del lancio della stagione 5 di Cobra Kai (106,7 milioni di ore) che però erano stati raggiunti non in cinque giorni ma sette. Restano inferiori, tuttavia, a quelli delle due serie del momento Dahmer e The Watcher che nella prima settimana dal debutto avevano totalizzato rispettivamente 196 milioni e 125 milioni di ore di visione.

Il successo tra le polemiche

Come accaduto in passato, la quinta stagione di The Crown è arrivata tra le polemiche, sollevate anche da voci illustri. È il caso di Judi Dench che ha definito la serie crudele e sensazionalista o dell'ex primo ministro John Major che ha parlato di scene eccessivamente costruite dicendo che "la finzione non dovrebbe essere ostentata come un fatto". Negli ultimi giorni un portavoce di un altro ex premier britannico, Tony Blair, ha definito le scene fittizie ricostruite dalla serie "completa e assoluta spazzatura". Netflix si è limitata a inserire un disclaimer al trailer della quinta stagione informando gli spettatori che si tratta di una serie "ispirata ad eventi reali e una drammatizzazione romanzata della storia della Regina Elisabetta II e degli eventi politici e personali che hanno plasmato il suo regno".