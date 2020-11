The Crown 4: Le foto del fidanzamento di Carlo e Diana e uno speciale video dietro le quinte della quarta stagione

News Serie TV

Il drama incentrato sulla famiglia reale inglese tornerà in streaming su Netflix questa domenica, 15 novembre: nell'attesa, ecco nuove immagini e una featurette.

C'è un evento che tutti aspettano impazientemente di vedere nella quarta stagione di The Crown, in arrivo in streaming su Netflix domenica 15 novembre: è il matrimonio reale del secolo, quello tra una giovane Diana Spencer - interpretata nei prossimi episodi da Emma Corrin - e un più maturo principe Carlo (Josh O'Connor) che, arrivato a 30 anni, sente la pressione della famiglia affinché garantisca la linea di successione al trono. In attesa dei nuovi episodi, Netflix anticipa la già famosa scena dell'annuncio del fidanzamento dei futuri principi del Galles diffondendo alcune foto in anteprima. Ma la quarta stagione del drama biografico di Peter Morgan vedrà anche l'ingresso di Margaret Thatcher (Gillian Anderson), il primo ministro che rivoluzionerà il rapporto tra politica e Corona. Alla creazione di un nuovo capitolo e all'arrivo dei nuovi personaggi di Diana e Margaret Thatcher è dedicata invece la speciale featurette che ci porta dietro le quinte dei nuovi episodi insieme al cast e alla crew, che vi proponiamo qui in basso.

The Crown 4: I frenetici anni '80 al centro del racconto

La prossima stagione sarà ambientata durante i movimentati anni '80. I nuovi episodi ingloberanno importanti eventi storici quali l'assassinio di Louis Mountbatten, la guerra delle Falkland sostenuta dal primo premier donna del Regno Unito spesso in conflitto con la Regina, la politica di sanzioni contro il regime di segregazione razziale dell'Apartheid e persino l'incursione di Michael Fagan, rimasto alla storia per essere riuscito a introdursi furtivamente nella camera da letto della Regina.

Carlo e Diana: La favola prima della tempesta

Naturalmente ci sarà molto spazio per esplorare il burrascoso rapporto tra Carlo e Diana, dal loro primo incontro, ai momenti felici fino alle prime incomprensioni che portarono a una frattura insanabile. Nelle foto che vedete in alto viene mostrata in anteprima la scena della loro prima apparizione ufficiale in pubblico, quando annunciarono il loro fidanzamento. Di quell'intervista è rimasta nella memoria di molti la risposta di Carlo che, a un giornalista ammirato dalla coppia che sembrava molto innamorata, risposte: "Qualunque cosa significhi la parola amore".