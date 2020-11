The Crown 4: La vera storia dietro quell'incontro di Diana e Camilla a pranzo

News Serie TV

La serie che ripercorre le vicende pubbliche e private della famiglia reale inglese è tornata con la quarta stagione in streaming su Netflix lo scorso 15 novembre.

The Crown, la serie creata da Peter Morgan che racconta la storia romanzata della Corona inglese, è tornata con la quarta stagione in streaming su Netflix solo due giorni fa eppure ha già incantato gli spettatori di mezzo mondo. Il merito, in questi nuovi episodi, è soprattutto di una splendida Emma Corrin nei panni della tanto attesa Lady Diana. Il terzo episodio della quarta stagione ruota interamente attorno al fidanzamento di Diana Spencer con il Principe Carlo, dalla proposta di matrimonio fino al giorno delle nozze, il 29 luglio 1981. In quell'arco di tempo Diana, da umile insegnante d'asilo che condivideva un appartamento in città con le amiche, si trasferì a Buckingam Palace e, tra le altre cose, comprese che il suo promesso sposo condivideva un legame con un'altra donna, Camilla Parker Bowles. La serie mette in scena il primo incontro tra Camilla, interpretata da Emerald Fennell, e Diana che vanno a pranzo insieme poco dopo l'annuncio del fidanzamento di quest'ultima con il Principe Carlo. Ma le due donne si sono incontrate davvero? Quanto c'è di vero in quella scena?

L'incontro tra Diana e Camilla in The Crown

Nell'episodio in questione Carlo (Josh O'Connor) parte per un viaggio di tre mesi in Australia e Nuova Zelanda. Prima di partire informa Diana di aver detto a Camilla di contattarla, durante la sua assenza. Dopo aver ricevuto una lettera da quest'ultima, Diana la incontra per un pranzo durante il quale si rende conto di conoscere davvero poco il suo futuro marito e inizia a sospettare della relazione tra i due. Apprende, inoltre, che Fred e Gladys sono i nomignoli che i due si danno nell'intimità, per poi scoprire dei disegni con queste incisioni per un braccialetto che il suo promesso sposo aveva fatto preparare per Camilla. Com'è andata veramente?

La versione di Diana nel documentario Diana: In Her Own Words

Nel documentario del 2017 Diana: In Her Own Words (disponibile sempre su Netlix), è la stessa Lady D a dire di più su quell'incontro. Diana racconta di aver davvero ricevuto una lettera da Camilla, poco dopo il suo trasferimento a Clarence House. "C'era una lettera sul mio letto da parte di Camilla. Era datata due giorni prima e recitava: 'Che notizia esaltante il fidanzamento. Pranziamo insieme al più presto quando il Principe del Galles andrà in Australia e Nuova Zelanda. Mi piacerebbe vedere l'anello. Con amore, Camilla'". La lettera mostrata in The Crown riproduce esattamente queste parole e il pranzo, come continua a raccontare Diana nel documentario, ci fu davvero. A distanza di anni, la Principessa ha osservato come Camilla le avesse fatto una domanda che le avrebbe dovuto far capire tutto. "Pranzammo insieme e fu davvero molto complicato. Mi chiese: 'Tu non vai a caccia, vero?' e io risposi di no". Come mostra anche la serie, infatti, il Principe Carlo andava spesso in campagna a caccia nella speranza di poter frequentare Camilla di nascosto. Nel documentario Diana ammette di essere stata davvero immatura per non aver compreso il vero significato di quella domanda.

La vera storia del braccialetto per Camilla

Per quanto riguarda il braccialetto, in The Crown Diana trova i disegni con le incisioni delle iniziali "F e G" e realizza che il futuro marito sta facendo preparare il gioiello per Camilla. Nella realtà, le cose andarono diversamente. Sempre nel documentario Diana: In Her Own Words, Diana racconta: "Qualcuno mi disse che mio marito aveva fatto fare un braccialetto per lei. Andai nella stanza dove c'era il pacchetto e chiesi cosa ci fosse dentro. Mi fu risposto: 'Non dovresti vederlo' ma io lo aprii comunque e vidi quel braccialetto. Ero devastata".

Si può dire, quindi, che nonostante The Crown si sia presa qualche liberà creativa, in questo caso è rimasta piuttosto fedele alla realtà cogliendo comunque l'essenza della commovente storia della "principessa triste".