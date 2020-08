The Crown 4: Il primo teaser trailer svela la data di uscita della quarta stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie sulla famiglia reale inglese arrivano in streaming su Netflix a novembre.

Quello di Netflix sarà un autunno regale. Il servizio di video in streaming ha annunciato che la quarta stagione di The Crown, la seconda con Olivia Colman nel ruolo della regina Elisabetta II, sarà disponibile il 15 novembre. Per l'occasione è stato rilasciato un primo teaser trailer in cui si intravedono anche le new entry Emma Corrin e Gillian Anderson che nei nuovi episodi interpreteranno rispettivamente la Principessa Diana e Margaret Thatcher.

The Crown: La trama della quarta stagione

Il quarto ciclo di episodi di The Crown ripartirà dalla fine degli anni '70: la regina Elisabetta (Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo (Josh O'Connor), che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell'impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher, la prima donna inglese investita della carica di primo ministro. Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all'interno del Commonwealth. Mentre la storia d'amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer regala una favola estremamente necessaria all’unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa. Nella stagione 4 di The Crown troverà spazio anche il famoso episodio che il 9 luglio del 1982 vide protagonista Michael Fagan, uno sconosciuto che riuscì a intrufolarsi nella camera da letto della regina Elisabetta II.

Il futuro di The Crown

Dopo il quarto capitolo, la serie tornerà con una quinta stagione in cui sarà Imelda Staunton (Harry Potter, Downton Abbey) a interpretare la Sovrana. Accanto a lei ci saranno gli altri membri del nuovo cast finora annunciati Lesley Manville (Principessa Margaret), Jonathan Pryce (Principe Filippo) ed Elizabeth Debicki (Principessa Diana). Se, sconvolgendo i piani originali del creatore, in un primo momento la quinta stagione era stata annunciata come ultima, successivamente Peter Morgan ha deciso di tornare sui suoi passi portando avanti la storia fino alla sesta stagione. "È diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e fare sei stagioni", ha detto lo showrunner per spiegare la sua scelta.