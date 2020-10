The Crown 4: Chi è Emma Corrin, l'attrice che interpreterà Diana nella prossima stagione

News Serie TV

Da artista semi sconosciuta a new entry più attesa nei nuovi episodi della serie Netflix in arrivo in streaming il 15 novembre: ecco tutto quello che bisogna sapere sull'attrice che presterà il volto alla Principessa Diana.

Vedere Emma Corrin con l'abito da sposa della Principessa Diana nelle prime foto di The Crown 4 ha suscitato forti emozioni e, ora che manca davvero poco all'uscita dei nuovi episodi in streaming su Netflix (attesi per il 15 novembre), perché non conoscere meglio l'attrice scelta per il ruolo, così iconico, della moglie del Principe Carlo? Per Emma Corrin, prima di adesso piuttosto sconosciuta, si tratta sicuramente dell'occasione professionale della vita. Qual è stato il percorso che l'ha condotta fino ai casting di The Crown e come è riuscita a convincere il creatore della serie Peter Morgan? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei: la vita privata, gli studi, la carriera nel mondo della recitazione e molto altro.

Emma Corrin: Vita privata e primi passi nel mondo della recitazione

Emma Corrin, nome completo Emma Louise Corrin, è nata a Royal Tunbridge Wells, nella contea del Kent, in Inghilterra, nel dicembre del 1995, quindi ha quasi 25 anni. Grazie al Daily Mail sappiamo che è figlia di una logopedista e di un uomo d'affari e che ha due fratelli, il ventunenne Richard e il diciottenne Jonty. L'attrice, prima ancora di muovere i primi passi nel mondo della recitazione, ha frequentato una prestigiosa scuola privata cattolica nel Surrey, la Woldingham School, da 36mila sterline l'anno. Proprio durante gli anni del liceo ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione. Dopo un anno sabbatico, durante il quale ha seguito un corso su Shakespeare alla LAMDA, l’Accademia di musica e arte drammatica di Londra, e ha lavorato come insegnante volontaria in una scuola di Knysna in Sud Africa, Corrin si è iscritta al St John's College di Cambridge, per studiare letteratura e teatro, discipline nelle quali ha conseguito la laurea. A Cambridge si è esibita più volte in spettacoli teatrali messi in scena al prestigioso teatro ADC Theatre che ha ospitato negli anni celebri artisti quali Stephen Fry, Hugh Laurie, David Mitchell e la stessa Olivia Colman che, nella quarta stagione di The Crown, tornerà nei panni della Regina Elisabetta II.

La grande occasione in The Crown

Quando Corrin è stata scritturata per The Crown, aveva alle spalle solo due esperienze lavorative: un piccolo ruolo un episodio del crime drama di ITV Grantchester e uno nel cortometraggio Alex's Dream. Nel frattempo però, prima ancora che il suo coinvolgimento al drama biografico di Netflix venisse reso noto, è riuscita a farsi strada ottenendo un ruolo nella serie prequel di Batman Pennyworth e nel film con Keira Knightley Il Concorso (titolo originale Misbehaviour), ancora inedito in Italia. Di certo, però, il ruolo che la farà conoscere al grande pubblico sarà sicuramente quello di una giovane Diana Spencer, parte che la stessa attrice, durante la conferenza stampa di presentazione della quarta stagione, ha definito "il Santo Graal delle interpretazioni e un'esperienza fantastica". Pare che la giovane attrice, presentatasi ai casting, abbia convinto immediatamente tutti. "Emma è un talento luminoso che ha catturato immediatamente la nostra attenzione", aveva dichiarato qualche tempo fa Peter Morgan. Ad aprile 2019, in occasione dell'annuncio della sua partecipazione alla serie, Corrin si era detta eccitata e onorata e aveva scritto: "Sono fan della serie fin dal primo episodio. La Principessa Diana è stata un'icona e la sua eredità è profonda e d'ispirazione. Avere la possibilità di esplorare il suo carattere attraverso la scrittura di Peter Morgan è per me un'opportunità incredibile. E ce la metterò tutta per rendere giustizia a Diana".

