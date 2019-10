The Crown 3: Helena Bonham Carter ha chiesto a una medium di parlare con la Principessa Margaret

News Serie TV

I nuovi episodi saranno disponibili in streaming su Netflix dal 17 novembre.

Metodi per preparasi a un ruolo e dove trovarli. La nominata all'Oscar Helena Bonham Carter, scelta da Netflix per il ruolo di una più adulta Principessa Margaret nella terza stagione di The Crown, si è rivolta a una medium per ottenere l'approvazione della defunta sorella minore della Regina Elisabetta II in merito alla sua interpretazione.

"Ha detto, apparentemente, di essere contenta che fossi io a interpretarla", ha rivelato l'attrice durante un suo intervento a un festival di letteratura a Cheltenham, nel Regno Unito. "Ciò che mi preme quando interpreto qualcuno di reale è avere in un certo senso la sua approvazione, perché ho una responsabilità. Perciò le ho chiesto: 'Ti sta bene che sia io a interpretarti?'. E lei ha risposto: 'Sei meglio delle altre attrici' alle quali stavano pensando. Non si sa chi fossero. Ero io e qualcun'altra. Poi ha detto: 'Ma dovrai darti una ripulita ed essere più curata e ordinata'. Questo mi ha fatto pensare che fosse realmente lì, perché è una cosa che direbbe Margaret. Era molto brava a complimentarsi con te e affossarti allo stesso tempo".

Bonham Carter ha raccontato anche di aver ricevuto dalla Principessa Margaret istruzioni precise su come fumare. "Ha detto: 'Fuma bene. Lo facevo in un modo molto particolare. Ricordatelo - questo è un appunto importante - il bocchino era uno strumento per apparire tanto quanto lo era per fumare'".

Nella terza stagione di The Crown, disponibile in streaming su Netflix dal 17 novembre, Bonham Carter prenderà il posto di Vanessa Kirby, nominata all'Emmy per la sua interpretazione della Principessa. Diversi saranno anche gli attori che interpreteranno gli altri personaggi: il premio Oscar Olivia Colman sarà Elisabetta, Tobias Menzies (Outlander) l'irrequieto consorte Filippo e Ben Daniels (The Exorcist) il marito di Margaret, Lord Snowdon. Josh O'Connor (I Durrell) interpreterà un più adulto Carlo, mentre Emma Corrin ed Emerald Fennell (Call the Midwife) saranno Diana e Camilla, rispettivamente.