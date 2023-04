The Continental: Il primo trailer della miniserie prequel di John Wick

News Serie TV

Lo spin-off di John Wick, lungo 3 episodi, debutterà in streaming a settembre 2023: ecco il primo teaser trailer di The Continental.

Pronti a conoscere le origini della catena di hotel frequentata dagli assassini più pericolosi del mondo di John Wick? Il servizio di video in streaming Peacock ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale di The Continental, la serie evento che racconterà una storia prequel rispetto ai fatti dei fortunati film del franchise di John Wick. Il drama, lungo 3 episodi, debutterà in streaming negli Stati Uniti a settembre 2023, mentre in Italia dovrebbe arrivare su Prime Video, il servizio che la acquisito i diritti per distribuirla a livello internazionale.

La trama di The Continental

Scritta da Greg Coolidge (Wayne, Un poliziotto in prova) e Kirk Ward (Wayne), The Continental esplora le origini del Continental, la lussuosa catena di hotel frequentata dagli assassini nei film di John Wick. Si tratta di luogo dove questi possono nascondersi e reperire ciò di cui hanno bisogno senza usare violenza. La storia viene raccontata dal punto di vista di un giovane Winston Scott (il proprietario dell'hotel, personaggio che nel franchise cinematografico ha il volto di Ian McShane e qui è invece interpretato da Colin Woodell, attore visto precedentemente nella serie L'assistente di volo). Scott, che nella New York del 1975 deve affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alla spalle, si fa strada attraverso il misterioso mondo sotterraneo della città nel tentativo di impadronirsi dell'iconico hotel che in futuro diventerà la sua base operativa.

Nel teaser intravediamo alcuni assassini armati nella New York City degli anni '70 che si muovono sulle note del successo disco di Donna Summer I Feel Love. Ci sono poi diversi ospiti che fanno il check-in al The Continental e anche diversi cadaveri macchiati di sangue che invece fanno il "check-out". Tra una raffica di colpi di arma da fuoco, calci e spade da samurai, un giovane Winston Scott posa gli occhi sul famigerato hotel per la prima volta e varca la famigerata porta.

Il cast e i personaggi

Colin Woodell è affiancato da Mel Gibson, che interpreta un misterioso personaggio di nome Cormac, e Katie McGrath (Supergirl) nei panni di un personaggio chiamato semplicemente "Il Giudice". Ray McKinnon (Rectify) sarà un personaggio di nome Jenkins, Adam Shapiro (Non ho mai...) sarà Lemmy, mentre Mark Musashi e Marina Mazepa reciteranno nei panni degli assassini “Hansel & Gretel”. Il cast inclde, tra gli altri, anche Mishel Prada (Vida), Ben Robson (Animal Kingdom) e Hubert Point Du-Jour (The Good Lord Bird).

La serie The Continental è solo uno dei tanti progetti nati per espandere l'universo di John Wick. Dopo la recente uscita del quarto capitolo al cinema, arriveranno nel 2024 lo spin-off Ballerina con Ana De Armas e, forse, un quarto spin-off che potrebbe essere annunciato prossimamente.