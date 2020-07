The Boys: Un corto su Billy Butcher accompagnerà la stagione 2

News Serie TV

La serie supereroistica tornerà in streaming su Amazon Prime Video a settembre.

L'universo di The Boys si espande ad Amazon Prime Video. Una scelta saggia considerando l'enorme successo riscosso dalla serie supereroistica basata sul fumetto omonimo di Garth Ennis e Darick Robertson. In un'intervista con Collider, il co-ideatore e showrunner Eric Kripke ha rivelato che un corto incentrato su Billy Butcher, il ruvido e diabolico personaggio interpretato da Karl Urban, arriverà sul servizio di video in streaming in autunno durante la programmazione della seconda stagione..

The Boys 2: I dettagli del corto su Billy Butcher

Lo speciale racconterà ai fan di The Boys cos'è successo al personaggio durante la sua assenza dagli schermi, ovvero nel lasso di tempo che separa il finale del ciclo inaugurale dalle vicende della seconda stagione. L'ultima volta che lo abbiamo visto, Butcher ha affrontato finalmente Patriota (Antony Starr), sentendosi dire che tutto il suo odio e la sua sete di vendetta si basavano su mere supposizioni. Salvato proprio da Patriota dopo aver preso in ostaggio Madelyn Stillwell e aver fatto saltare in aria la sua casa, l'uomo ha scoperto infatti che sua moglie Becca (Shantel VanSanten) è tutt'altro che morta. Si trova in un luogo segreto, lo stesso dove Patriota lo ha condotto e dove lei sta crescendo il figlio sovrumano concepito quando quest'ultimo l'ha violentata.

"All'inizio della stagione 2, Butcher è disperso ma poi riappare", ha detto Kripke. "Nel secondo episodio, inizialmente avevamo girato qualcosa che rivelava dov'è stato e cos'ha fatto. Ma, alla fine, ci siamo resi conto che non funzionava così bene nell'episodio perché rendeva la storia di Butcher molto meno misteriosa e intrigante, e ne rallentava il ritmo". È stato deciso quindi di usare quel materiale per realizzare un corto dal titolo Butcher. Un "contorno" che sarà importante vedere, perché "nella serie ci sono riferimenti che non avranno senso senza aver visto questa cosa".

La stagione 2 di The Boys