The Boys rinnovata in anticipo per una quinta stagione

News Serie TV

L'annuncio precede di un mese il debutto della stagione 4, in streaming su Prime Video.

La guerra tra i Boys e i Super non finirà molto presto. Mentre si attende per il 13 giugno il debutto della quarta stagione, agli Upfront, Prime Video ha annunciato che la serie anti-supereroistica di grande successo The Boys è stata già rinnovata per un ulteriore, quinto ciclo di episodi.

The Boys continua con la stagione 5: Le dichiarazioni

"The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che avrò mai. Quale altro show mi permette di scrivere di politica, capitalismo, famiglia e genitali che esplodono, non necessariamente in quest'ordine?", scherza l'ideatore e showrunner Eric Kripke in un comunicato. "Il cast e la troupe sono profondamente grati a Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios per l'opportunità di raccontare questa storia per un'altra stagione. Il mio unico problema è che, poiché la promessa di quest'anno è di essere liberi da qualsiasi conflitto o disinformazione, non siamo sicuri di cosa scrivere".

Il presidente dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios Vernon Sanders aggiunge: "The Boys è una serie sfacciata e audace che continua ad affascinare i nostri clienti in tutto il mondo perforando il tessuto culturale stagione dopo stagione. Siamo orgogliosi di questa serie diventata un franchise globale, e siamo entusiasti che Eric Kripke e il team creativo abbiano altre storie avvincenti da raccontare a tutti i fedeli fan".

The Boys: La stagione 4 e oltre

La quarta stagione di The Boys, i cui primi tre episodi debutteranno il 13 giugno, seguiti da un nuovo appuntamento ogni giovedì, presenterà un mondo sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è a un passo dallo Studio Ovale e sotto il pollice muscoloso di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Butcher, con soli pochi mesi di vita a causa dell'utilizzo del V-24, ha perso il figlio di Becca e il suo posto come leader dei The Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con la posta in gioco più alta che mai, questi ultimi devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

The Boys 4: Trailer Ufficiale Italiano: The Boys: Il trailer ufficiale della stagione 4- HD

Il successo di pubblico e critica della serie ha già messo in moto un processo che ne sta espandendo sempre di più l'universo narrativo. Alla serie animata antologica The Boys presenta: Diabolico! si è aggiunta lo scorso settembre la fondamentale Gen V, incentrata su un gruppo di studenti della Godolkin University, un prestigioso college per soli Super gestito dalla Vought International. Gen V, le cui storie si intrecciano a quelle di The Boys (motivo per il quale vi consigliamo caldamente di vedere gli 8 episodi prima dell'arrivo in tv della stagione 4, se non lo avete già fatto), è stata rinnovata per una seconda stagione. Inoltre, risale allo scorso dicembre la conferma dell'attore e produttore messicano Gael García Bernal dello sviluppo di un terzo spin-off - intitolato provvisoriamente The Boys: Mexico - ambientato a Città del Messico.