The Boys: Lo showrunner sta pensando ad altri spin-off

News Serie TV

La serie supereroistica di Prime Video tornerà in streaming con la terza stagione il 3 giugno, ma il creatore Eric Kripke ha dichiarato di volerne ampliare l'universo con nuove storie collegate.

Il franchise di The Boys è già ampiamente in espansione su Prime Video: oltre alla serie madre (che tornerà con la terza stagione il 3 giugno), sul servizio di video in streaming di Amazon è già disponibile l'antologia animata The Boys presenta: Diabolico! ed è prevista un'altra serie live-action ambientata in un college di giovani Super. Eppure il creatore Eric Kripke, parlando con Entertainment Weekly, ha detto che spera di espandere ulteriormente l'universo della serie costruendolo lentamente.

The Boys: L'universo si espande?

Parlando con EW, che ha dedicato la sua cover story di maggio proprio al ritorno di The Boys, Kripke ha anticipato: "Abbiamo un altro paio di sceneggiature di cui stiamo parlando e che sono in varie fasi. Non credo che andremo di fretta. Vogliamo costruire tutto lentamente". Molto dipenderà da come il pubblico accoglierà la prima serie spin-off live-action, la cui produzione è iniziata lo scorso maggio. Il dramedy sarà ambientato in un college gestito da Vought International, l'avida società che ha trasformato i supereroi in un'industria da miliardi di dollari prendendone poi il monopolio. In questa università giovani aspiranti Super competono l'uno contro l'altro per un contratto che li porti a proteggere una città importante degli Stati Uniti.

"Se la serie del college funziona, allora forse il pubblico avrà voglia anche di vedere altro", ha aggiunto Kripke. "Ma penso che non abbiamo fretta perché la cosa funziona solo se ogni show è totalmente diverso dall'altro e manteniamo lo stesso livello di qualità di The Boys. Altrimenti che senso ha farlo? Stiamo cercando davvero di fare le cose per bene. Stiamo cercando davvero di assicurarci che ogni serie o ogni idea siano qualcosa che vogliamo fare da soli comunque, indipendentemente dal fatto che The Boys sia collegato o no", la sua opinione.

La trama della stagione 3

Leggendo la sinossi ufficiale della stagione 3 di The Boys, ecco intanto cosa ci aspetta nei nuovi episodi della serie madre: "È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l'ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa. Quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldatino" (interpretato dalla new entry Jensen Ackles). Su Prime Video saranno disponibili i primi 3 episodi il 3 giugno, mentre un nuovo episodio arriverà ogni venerdì fino al finale di stagione l'8 luglio. Qui sotto trovate il trailer ufficiale.