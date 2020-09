The Boys, lavorare alla stagione 2 è stato molto stressante: L'ideatore spiega perché

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di successo in streaming su Amazon Prime Video da venerdì 4 settembre.

Questo venerdì i fan di The Boys faranno i salti di gioia all'arrivo su Amazon Prime Video dei primi episodi dell'attesissima seconda stagione, forse noncuranti o solo ignari dell'enorme sforzo fisico, psicologico e produttivo che la loro realizzazione ha richiesto all'ideatore Eric Kripke, ai produttori, agli attori e a tutti gli altri professionisti coinvolti. In un'epoca in cui i supereroi e i loro comportamenti virtuosi abbondano sugli schermi e dominano i botteghini, una storia incentrata su alcuni loro simili avvezzi a comportamenti oltraggiosi, egocentrici e criminali ha suscitato uguale clamore, diventando rapidamente un successo senza precedenti per il servizio di video in streaming. Una pressione tale che Kripke ricorda il periodo in cui si è trovato a scrivere questi episodi come uno dei più stressanti della sua carriera, a causa delle elevate aspettative del pubblico.

The Boys 2: Ecco perché scrivere la seconda stagione è stato stressante

"Penso che continuare a garantire qualcosa che sia altrettanto buono, se non migliore, sia davvero spaventoso. Ero molto stressato durante la seconda stagione, perché per quanto felice potessi essere per come erano andate le cose con la prima, con una tale accoglienza, non volevo diventare una meteora", ha spiegato Kripke al sito ComicBook.com. "Ho sentito una pressione enorme per renderla altrettanto buona. Con lo stesso rispetto, sai, perché faccio questo lavoro da un po' e il primo errore che fanno gli showrunner è cercare di rendere la seconda stagione più grande, creando alla fine una situazione insostenibile. Perché, anche se ci riuscissi, sarebbe l'inizio della fine in tempo per la terza".

"Quindi ho pensato: affronto questa stagione con un atteggiamento del tipo 'Okay, non andiamo più avanti, andiamo più in profondità. Aumentiamo l'intensità. Mettiamo all'angolo tutti i nostri personaggi. Mettiamo tutti sotto la maggiore pressione possibile', e poi vediamo cosa viene fuori e come fa emergere nuove sfaccettature di ciò che sono", ha aggiunto lo sceneggiatore e produttore esecutivo. "Ed è qualcosa che puoi continuare a fare, stagione dopo stagione dopo stagione. Quindi l'obiettivo è stato quello". Fortunatamente per Kripke e per il suo team, quest'idea è stata abbracciata completamente da Amazon, che senza perdere tempo ha ordinato con largo anticipo una terza stagione.

The Boys 2: Cosa ci aspetta nei nuovi episodi

Saranno tre gli episodi della seconda stagione disponibili il 4 settembre, mentre i restanti cinque arriveranno ogni venerdì nelle settimane successive. Il racconto ricomincerà dal punto in cui si era fermato, con i Boys in fuga dalla legge e i super a dargli la caccia mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre il loro leader Billy Butcher (Karl Urban) sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Sette ora che Patriota (Antony Starr) punta ad avere il controllo completo. Il suo potere è minacciato però dall'arrivo nel team di Stormfront (la nuova aggiunta al cast Aya Cash), una nuova super esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei super terroristi diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.