The Boys, la star Jack Quaid: Nella stagione 2 sarà "guerra totale"

I nuovi episodi della serie di fantascienza in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 4 settembre.

Se amate The Boys, la serie di Amazon Prime Video con i supereroi più cattivi della tv, in questi giorni probabilmente stare aleggiando per le stanze di casa in attesa del debutto venerdì 4 settembre della seconda stagione. Se tutto questo entusiasmo non dovesse bastarvi, arrivano come benzina sul fuoco le dichiarazioni rilasciate dall'attore Jack Quaid al sito TV Insider, con le quali ha ribadito ancora una volta che le cose per tutti i personaggi, per i Boys in particolare, si metteranno ancora di più male in questi nuovi episodi.

The Boys 2: Le anticipazioni di Jack Quaid

Interprete del ragazzo con lo sguardo pieno di speranza Hughie Campbell, di fatto il centro morale dei Boys, il gruppo di fuorilegge determinato a smascherare e punire i Super per le loro continue malefatte, Quaid ha anticipato che nella seconda stagione assisteremo a una "guerra totale". E per "totale" si intende anche interna. Infatti, a causa dei temperamenti suo e di Billy Butcher (Karl Urban), il loro leader, molto diversi, i due non saranno per nulla d'accordo su come gestire il loro nemico comune. "Uno non si fermerà davanti a nulla pur di portare a termine la sua missione, e l'altro non vuole oltrepassare il limite". ha spiegato l'attore.

Il fatto che i Boys siano ricercati, vivi o morti, porta ad aspettarsi altri fuochi d'artificio nello scontro violentissimo, sanguinoso e osceno con i Sette e la Vought. Loro, però, non saranno i soli a dover cercare di uscire indenni da problematiche intestine. L'egomaniaco Patriota (Antony Starr), che dopo aver tolto di mezzo Madelyn Stillwell mira ad assumere il controllo completo dei Sette, dovrà vedersela con un nuovo membro del gruppo alquanto ingestibile, Stormfront. Quaid la definisce "una minaccia gigantesca". In effetti, Aya Cash avrà senz'altro un volto aggraziato, per non parlare dell'eccezionale capacità di Stormfront di porsi con la gente, ma sono terrificanti le cose di cui le vedremo rendersi artefici nella seconda stagione.