The Boys: Jensen Ackles nel cast della terza stagione

La star di Supernatural interpreterà Soldier Boy, il Supereroe originale.

Jensen Ackles non si prende un attimo di pausa e, dopo Supernatural, si fionda immediatamente in un'altra avventura. Amazon Prime Video ha annunciato che l'attore si unirà al cast di The Boys a partire dalla terza stagione interpretando Soldier Boy, il Supereroe originale che, dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è diventato la prima super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni. La notizia è stata anticipata dallo stesso Ackles via Instagram, nel video che vedete in basso.





Fonte Video: account Twitter di Jensen Ackles

Jensen Ackles sarà in The Boys 3: L'annuncio

"Mi chiedo cosa farò quando Supernatural finirà quest'anno. Mi ha colpito questa cosa", ha scritto l'attore mostrandosi mentre sfoglia un volume del celebre fumetto da cui è tratta la serie di successo. Il protagonista di Supernatural (i cui ultimi 7 episodi saranno trasmessi questo autunno su The CW) si riunisce quindi all'ideatore della serie sui fratelli Winchester Eric Kripke, ora showrunner e produttore esecutivo di The Boys, il quale ha dichiarato: "Quand'ero bambino, avevo un sogno folle e impossibile: offrire a Jensen Ackles un lavoro retribuito. Sono felice di poter dire che il sogno si è avverato. Jensen è un attore straordinario e una persona ancora migliore, profuma di biscotti al cioccolato caldi e lo considero come un fratello. Nei panni di Soldier Boy, il primissimo Supereroe, porterà al personaggio tanto umorismo, pathos e pericolo. Non vedo l'ora di tornare sul set con lui e portare un po' di Supernatural in The Boys".

Le anticipazioni di The Boys

La terza stagione di The Boys è stata annunciata lo scorso 23 luglio durante il panel dedicato alla serie organizzato in occasione del Comic-Con di San Diego e le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2021. Prima, però, i fan si delizieranno con la seconda stagione che debutterà in streaming venerdì 4 settembre, con nuovi episodi disponibili settimanalmente fino al 9 ottobre. Come sappiamo, la seconda stagione vede i Boys in fuga dalla legge, con i Super a dargli la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre Butcher sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Sette ora che Patriota (Antony Starr) punta ad avere il controllo completo. Il suo potere è minacciato però dall'arrivo nel team di Stormfront (la nuova aggiunta al cast Aya Cash), una nuova super esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei supervillain diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione. In aggiunta ai nuovi 8 episodi, quest'autunno sarà disponibile Butcher, un corto che rivelerà cos'è accaduto al personaggio di Karl Urban durante il periodo in cui se ne sono perse le tracce dopo il finale del ciclo precedente.