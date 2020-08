The Boys: Il trailer ufficiale della stagione 2 introduce Stormfront

News Serie TV

I nuovi episodi della serie in streaming su Amazon Prime Video dal 4 settembre.

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale dell'attesissima seconda stagione di The Boys, in streaming dal 4 settembre (la prima settimana saranno disponibili tre episodi, poi un nuovo episodio ogni venerdì). Come vi stiamo raccontando da mesi, il prossimo ciclo di disavventure, imprese eroiche e non, spargimenti di sangue e ca***te introdurrà un nuovo, importante personaggio, Stormfront, interpretato da Aya Cash. Una super potenzialmente peggiore di Patriota, le anticipazioni sul suo conto sono state poco generose finora, ma il trailer ufficiale appena rilasciato dalla piattaforma ci permette finalmente di conoscerla meglio.

The Boys: Cosa sappiamo della nuova stagione e di Stormfront

Estremamente forte, capace di manipolare l'elettricità e il tempo, nonché di volare, Stormfront sarà come una bomba a mano lanciata tra i piedi dei Sette. Nella seconda stagione diventerà una spina nel fianco soprattutto per Patriota (Antony Starr), anche per la sua abilità nel manipolare la percezione che gli altri hanno di lei, specialmente tramite i social media. Mentre i Boys, ora dei latitanti con i super alle calcagna, cercano di riunirsi con il loro leader, Billy Butcher (Karl Urban), e non passerà molto tempo prima che questo accada, Stormfront pone un nuovo tipo di problema. Ricordate la storiella dei super terroristi che Patriota ha raccontato nel finale della stagione precedente? Ebbene, per combattere questa nuova minaccia, lei ha pensato di dare i super poteri a quante più persone possibili, così da creare un esercito. Una complicazione in più per i Boys, sebbene Butcher sembri aver trovato già la soluzione: ucciderli tutti!

The Boys 2, e poi?

Una delle serie di maggior successo di Amazon Prime Video, quest'anno The Boys tornerà in tv con un'iniziativa che non ha precedenti nella storia della piattaforma. In aggiunta ai nuovi 8 episodi, quest’'utunno sarà disponibile Butcher, un corto che rivelerà cos'è accaduto al personaggio di Urban durante il periodo in cui se ne sono perse le tracce dopo il finale del ciclo precedente. Inoltre, dal 28 agosto sarà disponibile Prime Rewind: Inside The Boys, un after-show di approfondimento condotto settimanalmente dall'attrice Aisha Tyler (Criminal Minds), con ospiti il cast e il team creativo. Ah, la serie è stata poi rinnovata anticipatamente per una terza stagione.