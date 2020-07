The Boys: Dal rinnovo per una terza stagione all'ordine di Inside The Boys, tutte le novità dal Comic-Con

News Serie TV

Nel frattempo, l'attesissima seconda stagione si mostra in anteprima in una nuova clip.

Quei tanti che si aspettavano i fuochi d'artificio durante il panel di The Boys all'edizione 2020, rigorosamente in streaming, del Comic-Con di San Diego, non sono rimasti delusi. Tanti gli annunci fatti da Amazon Prime Video e dai produttori della serie di successo, a cominciare dal suo rinnovo anticipato per una terza stagione, disponibile indicativamente nel 2021, dopo la programmazione in autunno (dal 4 settembre ogni venerdì) dell'attesissimo secondo ciclo di episodi.

"Amazon, con una mossa storica e audace per espandere la sua 'stramba' platea, ha dato il via libera alla terza stagione di The Boys!", ha annunciato il co-ideatore e showrunner Eric Kripke. "Gli autori e io stiamo lavorando sodo nella stanza virtuale degli sceneggiatori, e ci spiace dire che il mondo ci sta dando fin troppi spunti. Speriamo di girare all'inizio del 2021, ma dipende da un virus microscopico".

The Boys: In arrivo un after-show

Le buone notizie non finiscono qui. In aggiunta al recentemente annunciato Butcher, un corto che rivelerà cos'è accaduto al diabolico personaggio interpretato da Karl Urban nel lasso di tempo che separa il finale del ciclo inaugurale dalle vicende della seconda stagione, a breve l'offerta di Amazon Prime Video si arricchirà di Prime Rewind: Inside The Boys, un after-show settimanale condotto dall'attrice Aisha Tyler (Criminal Minds). Si partirà il 28 agosto, una settimana prima del debutto della stagione 2, con una puntata che farà il punto della situazione in attesa dei nuovi otto episodi.

"Come se non bastasse, vi offriremo un after-show della seconda stagione, Prime Rewind: Inside The Boys. E il doppio senso non è casuale", ha aggiunto Kripke. "Condotto dall'incomparabile Aisha Tyler e con ospiti il cast e il team creativo, sarà un tuffo nel modo in cui realizziamo questa folle cosa. Seriamente, grazie a Sony, Amazon e ai fan. Ci piace tantissimo fare questo show e siamo entusiasti di poter fare di più".

The Boys: Le anticipazioni della stagione 2

Come sappiamo, la seconda stagione vede i Boys in fuga dalla legge - con i super a dargli la caccia - mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre Butcher sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Sette ora che Patriota (Antony Starr) punta ad avere il controllo completo. Il suo potere è minacciato però dall'arrivo nel team di Stormfront (la nuova aggiunta al cast Aya Cash), una nuova super esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei supervillain diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.

"Abbiamo lavorato duramente per rendere la stagione 2 più folle, ma anche più emotiva e ad alto rischio", ha detto Kripke durante il panel. Ciascun personaggio si trova in una posizione molto delicata. I Boys sono dei fuggitivi. Sono ricercati. Praticamente, sono totalmente fregati e stanno facendo del loro meglio per combattere la Vought, nel modo in cui possono, dopo la grande sconfitta che è stata per loro la stagione 1. Al contrario, Patriota ha ucciso - sul serio - l'unica persona che poteva controllarlo, Stillwell, e quindi è sempre più fuori controllo. È in ascesa. Sta rendendo la Vought un posto spaventoso, e Starlight è in un certo senso intrappolata in questo incubo vivente. Quindi, sono tutti spinti al limite".

Inoltre, la nuova stagione - della quale è stata diffusa in anteprima la nuova clip qui di seguito - affronta temi molto importanti e attuali, come il nazionalismo bianco e il razzismo sistemico. "Cerchiamo di fare una specie di commento alla situazione attuale in cui viviamo, questo strano miscuglio di politica, celebrità, manipolazione dei media e dei social network", ha continuato lo showrunner. "Dice così tanto sul mondo in cui ci troviamo, al quale facciamo un commento piuttosto nitido, o almeno ci proviamo".