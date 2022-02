The Boys: Il folle trailer ufficiale della serie animata Diabolical

News Serie TV

The Boys Presents: Diabolical è attesa in streaming su Prime Video dal 4 marzo.

Questo è l'unico incubo dal quale non vorrete essere svegliati. The Boys Presents: Diabolical è il primo spin-off della serie anti-supereroistica di successo The Boys, un'antologia animata i cui 8 episodi saranno tutti disponibili tra pochi giorni, dal 4 marzo, su Prime Video. Con le star di The Boys e tantissimi altri - inclusi il co-ideatore di Rick and Morty Justin Roiland, il creatore del fumetto Garth Ennis, la star di Brooklyn Nine-Nine Andy Samberg e il nominato all'Oscar Don Cheadle -, la novità, spregiudicata tanto quanto l'originale e forse anche di più, si mostra nel trailer ufficiale.





I dettagli di The Boys Presents: Diabolical

Ambientati prima delle vicende di The Boys, gli 8 episodi di The Boys Presents: Diabolical raccontano altrettante storie autonome, ciascuno con un proprio stile di animazione. Un episodio vede Patriota (la voce di Antony Starr) confrontarsi con la stampa mentre si unisce alla squadra di supereroe d'élite della Vought. "Un'opportunità per usare i miei doni per contribuire a rendere il mondo un posto migliore" dice ai giornalisti, evidentemente prima di diventare il sadico sociopatico che tutti conosciamo. Pochissimo prima, a dire il vero.

Entrando nel dettaglio degli stili di animazione, l'episodio Laser Baby's Day Out, scritto dai produttori esecutivi di The Boys Evan Goldberg e Seth Rogen, si ispira ai classici cortometraggi animati americani; An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents di Roiland e Ben Bayouth, all'estetica dei lavori dello stesso Roiland; I'm Your Pusher di Ennis è un omaggio al suo fumetto; Boyd in 3D, scritto da Eliot Glazer (Broad City), si ispira ai fumetti e all'animazione francesi; BFFs, dell'attrice e comica Awkwafina, è ispirato dallo stile dei cartoon del mattino; Nubian vs Nubian, di Aisha Tyler (Archer), è un episodio in perfetto stile anime; l'animazione di John and Sun-Hee, di Samberg, è influenzata dai drama e dagli horror coreani; mentre One Plus One Equals Two di Simon Racioppa è un ritratto più oscuro dell'animazione americana dedicata ai supereroi.