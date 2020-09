The Boys: I Super trasformano Roma in Milano nella spassosa parodia di Le Coliche e Max Pezzali

News Serie TV

I comici e youtuber romani e il cantante di Hanno ucciso l'Uomo Ragno si alleano per contrastare l'arrivo dei Sette nella città eterna: l'esilarante video.

Cosa succederebbe se i problemi di Roma - le buche, l'inquinamento del Tevere, i mezzi pubblici in ritardo e tanto altro - venissero improvvisamente risolti grazie a un team di supereroi/celebrità incaricato di trasformare la Capitale in una nuova, più ordinata, Milano? Proprio come in The Boys, la serie appena tornata su Amazon Prime Video con nuovi episodi, ci sarebbe qualcuno che metterebbe loro i bastoni tra le ruote. È quello che fanno Le Coliche e Max Pezzali in un nuovo esilarante video diffuso per promuovere l'arrivo dei primi tre episodi della seconda stagione in streaming. Riusciranno ad impedire la trasformazione della città eterna?

The Boys 2: Quando escono i prossimi episodi

The Boys è appena tornata in streaming con i primi tre episodi della seconda stagione, rilasciati lo scorso 4 settembre. Già al debutto del nuovo ciclo ha dimostrato di aver mantenuto intatte le caratteristiche che l'avevano resa una delle serie più interessanti degli ultimi tempi: divertente, scorretta e incredibilmente appassionante, la serie creata da Eric Kripke continua ad essere una feroce critica della società attuale tutta concentrata sull'influenza di eroi/non eroi che promettono di fare del bene ma nascondono in realtà sporchi segreti. I prossimi episodi saranno disponibili in streaming su Amazon Prime Video a cadenza settimanale, ogni venerdì, fino al 9 ottobre quando uscirà l'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione. Per rimanere aggiornati sulla serie, potete leggere la nostra guida alla terza stagione di The Boys.