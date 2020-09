The Boys 3: Anticipazioni, trama, cast, data di uscita e curiosità sulla terza stagione

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo, fin da ora, sul terzo capitolo dell'irriverente serie in streaming su Amazon Prime Video.

La seconda stagione di The Boys è appena arrivata in streaming su Amazon Prime Video (il 4 settembre con i primi tre episodi) ma la curiosità dei fan è già proiettata verso la terza stagione. Come annunciato durante lo scorso Comic-Con di San Diego, infatti, la serie è stata già rinnovata per un terzo ciclo di episodi. Ma cosa sappiamo, fin da ora, sui nuovi episodi e quando possiamo sperare di vederli? Ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutte le informazioni disponibili.

The Boys: Quando esce la terza stagione? Le previsioni

"Amazon, con una mossa storica e audace per espandere la sua 'stramba' platea, ha dato il via libera alla terza stagione di The Boys!", ha annunciato il co-ideatore e showrunner Eric Kripke durante il panel dedicato alla serie al Comic-Con. "Gli autori e io stiamo lavorando sodo nella stanza virtuale degli sceneggiatori, e ci spiace dire che il mondo ci sta dando fin troppi spunti. Speriamo di girare all'inizio del 2021, ma dipende da un virus microscopico", ha aggiunto. Le riprese della serie, dunque, non inizieranno prima del prossimo anno. La speranza è di riuscire a vedere i nuovi episodi a distanza di circa un anno da quelli della seconda stagione, quindi a settembre 2021.

La trama e le anticipazioni della stagione 3

Naturalmente è ancora presto per immaginare la trama della terza stagione di The Boys. Potremo fare qualche ipotesi solo dopo aver visto l'intera seconda stagione. Intanto, però, sappiamo che le aspettative rimangono alte. Jeffrey Frost, Presidente di Sony Pictures Television Studios ha dichiarato: “The Boys è diverso da qualsiasi altro programma televisivo. È incredibilmente divertente e avvincente ed eleva la programmazione di genere a un livello completamente nuovo. Siamo molto entusiasti della terza stagione perché conosciamo Eric Kripke e questo cast incredibilmente talentuoso alzerà il livello ancora più in alto".

Il cast

In The Boys nessuno è al sicuro. Lo abbiamo capito fin da subito, dopo alcune morti davvero sconvolgenti già nella stagione inaugurale. Pertanto, è difficile immaginare chi rivedremo nella stagione 3. Presumibilmente, torneranno pilastri come Karl Urban (Billy Butcher), Antony Starr (Homelander) e Jack Quaid (Hughie Campbell).

Le new entry: Jeffrey Dean Morgan (forse) e Jensen Ackles

Tra le new entry già annunciate ci sono Jeffrey Dean Morgan (a cui era stato riservato un ruolo da guest star) e Jensen Ackles. Sfortunatamente la partecipazione del primo è attualmente a rischio a causa della pandemia. Una quarantena obbligatoria richiesta dalle norme anti-Covid, infatti, non sarebbe compatibile con gli impegni dell'attore, impegnato anche sul set di The Walking Dead. "Ma se la quarantena non sarà più obbligatoria e le cose andranno diversamente, allora cercheremo di capire meglio", ha spiegato Eric Kripke in un'intervista a Newsarama.

Jensen Ackles sarà Soldier Boy

Ackles, invece, interpreterà Soldier Boy, il Supereroe originale che, dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è diventato la prima super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni. Il protagonista di Supernatural (i cui ultimi 7 episodi saranno trasmessi questo autunno su The CW) si riunisce quindi all'ideatore della serie sui fratelli Winchester Eric Kripke, ora showrunner e produttore esecutivo di The Boys, il quale ha dichiarato: "Quand'ero bambino, avevo un sogno folle e impossibile: offrire a Jensen Ackles un lavoro retribuito. Sono felice di poter dire che il sogno si è avverato. Jensen è un attore straordinario e una persona ancora migliore, profuma di biscotti al cioccolato caldi e lo considero come un fratello. Nei panni di Soldier Boy, il primissimo Supereroe, porterà al personaggio tanto umorismo, pathos e pericolo. Non vedo l'ora di tornare sul set con lui e portare un po' di Supernatural in The Boys".

Continuate a seguirci per non perdere le novità e tutte le anticipazioni su The Boys 3. Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione della seconda stagione di The Boys.