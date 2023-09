The Boys: Gen V è solo l'inizio? Ci saranno altri spin-off?

News Serie TV

Il nuovo spin-off Gen V disponibile da oggi su Prime Video? Ne arriveranno degli altri? E ci sarà una seconda stagione di Diabolico?

Il momento che i fan di The Boys stavano aspettando così tanto è arrivato. Gen V è disponibile da oggi su Prime Video con i primi tre episodi. Se non consideriamo The Boys presenta: Diabolico!, che è una serie animata con regole tutte sue, si tratta del primo spin-off della serie di successo basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. In continuità con quelle storie, racconta dell'unica università per supereroi d'America, dove gli studenti mettono alla prova i propri limiti, sia fisici che morali, lottando per scalare la classifica della scuola e la possibilità di entrare nei Sette, la squadra di eroi d'élite.

Nella nostra recensione, oltre a tessere le lodi della nuova creazione di Eric Kripke, abbiamo scritto che in un mondo come quello di The Boys si potrebbe tendenzialmente raccontare molte storie interessanti. Il che, considerando anche il ricco materiale originale, porta alla domanda: siamo solo all'inizio e dobbiamo aspettarci altri spin-off? Entertainment Weekly ne ha parlato con Vernon Sanders, responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios, e sono emerse considerazioni interessanti sullo stato di questo universo in espansione.



The Boys: Dopo Gen V, altri spin-off in arrivo?

"Dirò questo: Eric ha una visione di quello a cui tutto questo porterà ormai da anni, e parliamo continuamente di quello che verrà dopo", ha detto Sanders. "Perciò, probabilmente è prematuro parlare di questo, oltre a dire che crediamo in Eric, e che se Eric fosse interessato a continuare la storia, saremmo i primi a lavorare con lui. Ma in questo momento siamo super concentrati su Gen V e sulla straordinaria quarta stagione di The Boys, che penso lascerà a bocca aperta i fan".

A proposito di Gen V, la cui prima stagione si compone di 8 episodi (disponibili settimanalmente fino al 3 novembre), all'inizio dell'anno aveva fatto il giro del web una voce secondo la quale la showrunner Michele Fazekas fosse già al lavoro su una potenziale seconda stagione. Interrogato su questo, Sanders ha detto: "Pensiamo che, se i fan risponderanno nel modo in cui abbiamo risposto noi a Gen V, avremo molte altre stagioni. Nel piano generale di Eric, Michele e Tara [Butters, co-showrunner del ciclo inaugurale con Fazekas], penso che questi show continueranno a dialogare tra loro in modi divertenti".

Che fine ha fatto The Boys presenta: Diabolico!

Chi non ha ottenuto ancora una seconda stagione è The Boys presenta: Diabolico!, uscita ormai un anno e mezzo fa. Alla domanda se la serie animata antologica tornerà con altre storie, Sanders ha risposto che questa non è un'eventualità da escludere. "Credo che Seth [Rogen], Evan [Goldberg] ed Eric siano sinceramente interessati. Penso che, probabilmente, siamo stati noi quelli che hanno voluto stare attenti a non sovraesporre [il franchise]. Perciò, nel momento in cui ci siamo impegnati con Gen V, volevamo sinceramente che fosse la prossima a uscire. E una volta che l'avremo pubblicata e avremo la possibilità di vedere come reagiscono tutti, potremo iniziare a parlare, come ho detto, di cosa verrà dopo".