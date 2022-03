The Boys: Butcher avrà i superpoteri nella stagione 3? Prime Video stuzzica i fan con un poster criptico

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di successo saranno disponibili in streaming dal 3 giugno.

Billy Butcher potrebbe ritrovarsi dalla parte sbagliata della storia nella terza stagione di The Boys. Un poster condiviso da Prime Video nelle scorse ore mostra il risoluto personaggio interpretato da Karl Urban con gli occhi luminescenti, mentre una didascalia scritta nero su bianco nei profili social del servizio streaming stuzzica: "Presto, sarà il momento di livellare il campo da gioco". Cosa tutto ciò possa voler dire resta da confermare. Dopo gli ultimi avvenimenti, è evidente che la banda avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile contro i Super e, forse, questo include chinarsi a un certo "potere superiore", per gentile concessione del Composto V.

The Boys: Cosa ci aspetta nella stagione 3

Va detto che gli occhi di Butcher sono illuminati di giallo, mentre il colore caratteristico del Composto V è il blu. Ma quando hai nemici che possono ridurti a brandelli, pur avendo dalla tua parte forze fuori dal comune come Yumiko (Karen Fukuhara) e Starlight (Erin Moriarty), un aiutino in più non può far male, giusto? Lo capiremo meglio nelle prossime ore, quando Prime Video rilascerà il primo teaser trailer della terza stagione in occasione del SXSW Conference & Festivals.

In streaming dal 3 giugno (i primi tre episodi saranno rilasciati immediatamente, mentre i restanti cinque saranno disponibili su Prime Video nelle settimane successive ogni venerdì, fino all'8 luglio), la terza stagione svelerà il misterioso piano del personaggio interpretato da Claudia Doumit, Victoria Neuman, l'ultima volta rivelatasi una Super quando ha usato i suoi poteri per far esplodere la testa di Alistair e molte altre. Inoltre, come ricorderete, Ryan ha usato i propri per recidere gli arti e ustionare gravemente Stormfront (Aya Cash). La rivedremo nei prossimi episodi e attraverso la sua storia conosceremo i Payback, i Sette prima dei Sette, il cui principale esponente è stato Soldatino (o Soldier Boy), una delle prime persone alle quali è stato iniettato il Composto V, interpretato dal veterano di Supernatural Jensen Ackles. Il resto del gruppo include Blue Hawk, Contessa Cremisi, Supersonic e Gunpowder, interpretati rispettivamente da Nick Wechsler (Revenge), Laurie Holden (The Walking Dead), Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime) e Sean Patrick Flannery (Dexter).