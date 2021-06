The Boys introduce tre nuovi supereroi, uno dei quali interpretato da Nick Wechsler

News Serie TV

La star di Revenge reciterà nella stagione 3 insieme con Miles Gaston Villanueva e Sean Patrick Flannery.

Perché avere solo Jensen Ackles se puoi avere anche Nick Wechsler? La star di Revenge ha firmato con Prime Video per un ruolo ricorrente nella terza stagione della serie di successo The Boys. Interpreterà un nuovo supereroe, insieme con le altre aggiunte al cast Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime) e Sean Patrick Flannery (Dexter).

The Boys 3: Le nuove aggiunte al cast

Mentre abbiamo già sentito parlare di Soldier Boy, una delle novità della terza stagione più attese dal pubblico di The Boys e dai fan del fumetto su cui si basa, interpretato dall'ex star di Supernatural, Wechsler, Villanueva e Flannery saranno rispettivamente Blue Hawk, Supersonic e Gunpowder. Si tratta di personaggi nuovi di zecca, non presenti nell'opera di Garth Ennis e Darick Robertson. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ma si vocifera che Supersonic possa essere un ex fidanzato di Starlight (Erin Moriarty), mentre i nomi di ciascuno dovrebbero essere un’indicazione dei loro poteri e abilità.

Sappiamo che la terza stagione ruoterà molto attorno al personaggio di Soldier Boy e alla sua vecchia squadra di supereroi, i Payback, definita dal co-ideatore di The Boys Eric Kripke "i Sette prima dei Sette". Blue Hawk, Supersonic e Gunpowder potrebbero essere dunque ex membri di quella squadra, oppure avere un ruolo completamente diverso nel vasto mondo di cui la Vought muove i fili.