The Boys: A-Train diventa rapper nel video musicale di Faster

Il Super interpretato da Jessie T. Usher è il protagonista di una nuova clip rilasciata da Prime Video in attesa della terza stagione.

Non sappiamo ancora quando potremo vedere finalmente in streaming l'attesa terza stagione di The Boys ma Prime Video (o è la Vought International?) sa bene come intrattenerci nell'attesa. Dopo averci deliziato con il video della canzone di Starlight, il servizio ha diffuso un nuovo video musicale che questa volta ha come protagonista il personaggio di A-Train interpretato da Jessie T. Usher. Nella clip l'attore si improvvisa rapper sulle note di Faster, una canzone evidentemente scritta appositamente per lui, il Super più veloce di The Boys.

Jessie T. Usher presenta Faster

Parlando con TV Insider, Jessie T. Usher ha posto l'accento sull'ego spropositato del suo personaggio. "Nella sua mente, lui può fare qualsiasi cosa. Quindi avrà sicuramente convinto la Vought a mettere un po' di soldi su questo progetto", ha detto. Faster è stata scritta da Christopher Lennertz, il compositore della musica, con testi di Christopher Lennertz, Isaac Lucas, Colton Fisher, Rebecca Sonnenshine e dello stesso Usher e il video è stato girato ormai oltre un anno fa. "Pensavo fosse una clip brevissima di soli 30 secondi, o qualcosa del genere. Invece è venuto fuori un brano che si può trovare anche sulle piattaforme di musica in streaming e che potrebbe diventare una hit. Ma non credo sia questo l'intento", ha ammesso l'interprete di A-Train. Sì perché, il ritornello melodico cantato da Aimée Proal potrebbe facilmente rimanere in testa e la canzone si può ascoltare su Amazon Music (che nell'universo di The Boys si chiama Voughtify, ovviamente).

The Boys: Le anticipazioni della terza stagione

C'è una carriera musicale per A-Train nella terza stagione? Usher si è sbottonato dicendo che qualcosa di speciale attende il suo personaggio, ma non è la musica. Per il resto l'attore ha tenuto la bocca chiusa sui dettagli dei nuovi episodi, pur non nascondendo l'entusiasmo. Come aveva già fatto il collega Antony Starr, anche Usher ha parlato di una terza stagione "davvero eccezionale", decisamente la sua preferita. "A causa del Covid abbiamo lavorato alla stagione per molto tempo, le sceneggiature sono state curate nel dettaglio e le interpretazioni sono incredibili. Quando finalmente uscirà, sarà un enorme sollievo perché stiamo tenendo custoditi moltissimi segreti", ha detto l'attore. Tra le novità di cui siamo a conoscenza c'è l'arrivo di Soldier Boy, un nuovo supereroe interpretato da Jensen Ackles, una versione satirica di Captain America caratterizzata da un patriottismo incrollabile; sappiamo, inoltre, che la terza stagione di The Boys includerà Herogasm, il momento più scandaloso del fumetto (un episodio ambientato in un gigantesco parco giochi sessuale per supereroi). Ma siamo sicuri che l'ideatore Eric Kripke e l'intero team ci stiano riservando altre sconvolgenti sorprese. E non vediamo l'ora.