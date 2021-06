The Boys 3: La prima foto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy

News Serie TV

L'ex star di Supernatural interpreterà il supereroe originale, una versione satirica di Captain America.

Come si veste un supereroe? E non un supereroe qualsiasi bensì il primo, quello originale. Prime Video ha svelato finalmente il look di uno dei nuovi personaggi più attesi nella terza stagione di The Boys, vale a dire Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles (che si è riunito all'ideatore di Supernatural Eric Kripke, ora showrunner della serie Amazon). Il servizio di video in streaming ha diffuso la prima foto ufficiale nella quale ci viene presentato il costume del supereroe originale, una delle prime super celebrità americane.

The Boys 3: Il costume di Soldier Boy

Come anticipato in precedenza, Soldier Boy è il supereroe originale che, dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è diventato la prima super celebrità e un pilastro della cultura americana per decenni. Nei fumetti Soldier Boy è una versione satirica di Captain America ed è caratterizzato da un patriottismo incrollabile, che causa danni anche agli altri eroi. Il costume del personaggio doveva perciò mostrare grinta e patriottismo e ispirarsi a quello di un soldato. La costumista di The Boys Laura Jean Shannon, che ha creato l'abito con il concept artist Greg Hopwood cercando di trasmettere certi valori. “Il nostro obiettivo era quello di evidenziare un'era passata di mascolinità e grinta. Con quel pedigree ci siamo tuffati a capofitto nel confezionare un abito che, in stile americano, fosse fondato sulla praticità di quello di un soldato militare con una forte dose di spavalderia da cowboy della vecchia scuola. Sapevamo che l'attore doveva avere l'aspetto e le qualità di Steve McQueen con un atteggiamento alla John Wayne, fortunatamente Jensen Ackles incarna tutto questo", ha dichiarato la costumista in un comunicato.

"Ci sono voluti sei mesi, ma il risultato ha superato le aspettative di Jensen. LJ ha realizzato un'opera d'arte che si ispira al Soldier Boy della Seconda Guerra Mondiale dei fumetti, portandolo in una nuova elegante direzione. E se pensate che le foto siano belle, aspettate di vedere Jensen in azione. È uno dei miei costumi preferiti", ha aggiunto Eric Kripke. Nel frattempo Jensen Ackles su Instagram ha condiviso anche un dettaglio dello scudo del suo personaggio che ritrae un'immancabile aquila, simbolo degli Stati Uniti.

Vi ricordiamo che le riprese della terza stagione della serie sono ancora in corso in Canada (con un debutto previsto prossimamente in streaming su Prime Video). Per tutte le altre notizie, vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su The Boys 3.