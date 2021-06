The Boys: Il video musicale ufficiale della canzone di Starlight

News Serie TV

La Vought International ha diffuso la clip completa del brano cantato dalla supereroina interpretata da Erin Moriarty al funerale di Translucent.

È il caso di dirlo: è nata una stella! E siccome si chiama Starlight, non ci sorprendiamo più di tanto. L'account ufficiale della Vought International, la potente organizzazione che in The Boys controlla tutti i supereroi, ha diffuso il video musicale ufficiale di Never Truly Vanish, la canzone che la supereroina interpretata da Erin Moriarty canta nella seconda stagione della serie supereroistica di Prime Video, precisamente al funerale del collega Translucent.

A super Star is born! Watch the WORLD PREMIERE of the new #Starlight music video “Never Truly Vanish” now. pic.twitter.com/VB90ItCPFB — Vought International (@VoughtIntl) June 3, 2021

Never Truly Vanish, la canzone parodia cantata da Starlight

Come sa chi ha visto The Boys, Stralight si è esibita al funerale del membro dei Sette Translucent cantando questa canzone pubblicamente per commemorare il collega, nel primo episodio della seconda stagione. Il brano è stato composto appositamente per la serie dai compositori Chris Lennertz e Michael Saltzman ed è entrato a far parte della soundtrack ufficiale. Naturalmente si tratta di una parodia che sbeffeggia le pompose performance che talvolta affollano i funerali delle celebrità. La chicca del video appena diffuso? I ballerini invisibili che ballano insieme a Starlight!

The Boys 3: A che punto è la terza stagione?

I produttori di The Boys hanno rilasciato la clip in attesa della terza stagione che si sta attualmente girando in Canada. Tutti i protagonisti, compresa Erin Moriarty, sono sul blindatissimo set dei nuovi episodi che si spera possano arrivare entro la fine dell'anno in streaming su Prime Video. Intanto, i fan non vedono l'ora di conoscere il nuovo supereroe interpretato da Jensen Ackles, Soldier Boy, una versione satirica di Captain America caratterizzata da un patriottismo incrollabile, che causa danni anche agli altri eroi.