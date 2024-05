The Boys 4: I nuovi poster anticipano uno scontro tra Butcher e Patriota e includono Jeffrey Dean Morgan

News Serie TV

In attesa della quarta stagione, The Boys mostra i suoi protagonisti coinvolti in uno scontro acceso nei nuovi poster promozionali. E spunta anche Jeffrey Dean Morgan.

Quando il 13 giugno The Boys tornerà su Prime Video con la stagione 4, Patriota e Butcher non indugeranno un istante di troppo all'idea di uno scontro frontale. I nuovi poster ufficiali mostrano infatti i due personaggi pronti a sfidarsi nel bel mezzo di una rivolta. Butcher, però, non è da solo: alle sue spalle appaiono anche i suoi "Ragazzi", con il supporto di una Starlight che, verso la fine della terza stagione, ha deciso di uscire a testa alta dai Sette dichiarandosi apertamente contro la Vought e Patriota. Una scelta che quest'ultimo non ha accettato a cuor sereno e che ha già avuto delle conseguenze.

The Boys 4: I nuovi poster anticipano uno scontro tra Butcher e Patriota

Butcher non ha mai digerito Patriota, ancor di più dopo aver scoperto i trascorsi con sua moglie. Il loro, però, non è mai stato uno scontro equo, perché Butcher è soltanto un testardo e determinato essere umano privo di poteri. Un aspetto che muta quando inizia a iniettarsi il siero per assimilare poteri temporanei. Una procedura che mostra anche a Hughie. Grazie allo spin-off Gen V, la squadra di vigilanti capitanata da Butcher potrebbe avere un'altra arma potentissima a propria disposizione: un virus in grado di sterminare i Super, incluso Patriota. Peccato che sia finito nelle mani di Victoria Neuman: come lo userà? Nel frattempo, Prime Video ha condiviso due nuovi poster ufficiali della quarta stagione, anticipando il caos in arrivo.

More chaos coming, and it ain’t controlled. The Boys Season 4 arrives June 13. pic.twitter.com/ighOy4tv2W — Prime Video (@PrimeVideo) May 2, 2024

The Boys non ci gira intorno: è guerra aperta tra Patriota e Butcher. A capo della Vought, Patriota ha manifestato un interesse anche per la politica e i poster raffigurano lo spietato Super in posizione trionfale con alle spalle un esercito di uomini in tenuta antisommossa, gli stessi che Butcher e il suo team stanno cercando di debellare per arrivare al cuore del problema. Il suo poster non coinvolge solo la Starlight di Erin Moriarty e l'Hughie di Jack Quaid, ma anche Kimiko, Frenchie e Marvin Milk. Anche Jeffrey Dean Morgan appare sullo sfondo, new entry della quarta stagione che a quanto pare giocherà nel team avversario di Patriota. In che modo aiuterà i The Boys nella lotta contro la Vought al momento non ci è dato sapere. È probabile che un primo trailer rivelerà di più della trama della prossima stagione.