The Boys 4: Erin Moriarty commenta l'arrivo di Jeffrey Dean Morgan, rivelando un indizio

Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast della quarta stagione di The Boys ed Erin Moriarty, interprete di Starlight, ne ha parlato: le sue parole nascondono un indizio?

Sappiamo da qualche tempo che Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast di The Boys, con un ruolo misterioso nella quarta stagione. A raccontare di più del suo arrivo nella serie di Prime Video ideata da Eric Kripke è Erin Moriarty, interprete di Starlight. L'attrice, però, ha prestato molta attenzione ai dettagli da rivelare così da non anticipare moltissimo ai curiosi. Per Jeffrey Dean Morgan si tratta di un gradito ritorno tra le braccia di Kripke, con il quale ha già collaborato in passato alimentando il successo di Supernatural. Dallo stesso show, del resto, è arrivato anche Jensen Ackles, che in The Boys interpreta Soldatino (Soldier Boy). Ma cosa farà Jeffrey Dean Morgan in The Boys?

Jeffrey Dean Morgan in The Boys 4: Erin Moriarty anticipa qualche dettaglio

Erin Moriarty interpreta una Super che rema controcorrente in The Boys. Annie January, alias Starlight, si unisce ai Sette come nuova recluta della Vought, ma capisce sin da subito che nessuno potrà concretamente aiutare chi ne ha bisogno se a capo del team c'è un leader spietato come Patriota. Per questo motivo si unisce ai The Boys, in parte anche per amore di Hughie, prendendo una posizione definitiva contro la Vought soltanto nella terza stagione. La quarta introdurrà Jeffrey Dean Morgan, ma il suo personaggio è ancora avvolto nel mistero. A raccontare di più è stata proprio Moriarty. Intervistata da ComicBook, l'attrice ha ammesso di non aver condiviso molto tempo sul set in compagnia dell'attore. Ben attenta sul cosa e come rivelare qualche dettaglio della quarta stagione, ha raccontato:

Questa è una domanda spinosa, devo procedere con cautela. Tutto quello che posso dire è che, qualunque cosa accadrà, lo incontrerete nel trailer ed è così divertente, perché il nostro show è stato in gran parte diviso in due. Dirò soltanto che è l'essere umano più adorabile sulla Terra e questo è quanto. Ne parlo dal punto di vista umano, ma per quanto riguarda lo show è una bella domanda, voglio proteggere il mio lavoro!

Stando alle parole di Erin Moriarty, la quarta stagione di The Boys ha quindi fatto in modo che Starlight interagisse poco con il personaggio di Jeffrey Dean Morgan. E questo può dipendere dalla scelta presa da Annie nella terza stagione. Starlight ha lasciato i Sette unendosi a Butcher, motivo per cui non trascorrerà molto tempo alla Vought. Ciò significa che Jeffrey Dean Morgan potrebbe interpretare qualcuno che lavora per la potente corporazione, ma non è chiaro se si tratti di un alleato o dell'ennesimo avversario. Dalle parole della Moriarty, però, potremmo captare un altro indizio: ha preferito tutelare le informazioni forse perché il personaggio misterioso di Morgan potrebbe avere un grande peso ai fini della trama?