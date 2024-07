The Boys 4, Eric Kripke spiega come "l'apocalisse" del finale spiana la strada all'ultima stagione (SPOILER)

News Serie TV

La quarta stagione di The Boys ha consegnato un immenso potere nelle mani di Patriota e penalizzato fortemente i ragazzi di Butcher, al punto che Eric Kripke l'ha definita "l'apocalisse" della sua serie tv.

Non si mette bene per i ragazzi di Butcher (Karl Urban). La quarta stagione di The Boys termina nel modo peggiore possibile per i nemici di Patriota, ormai alla guida degli Stati Uniti d'America. Pur non essendo stato eletto Presidente, Patriota si comporta come tale una volta approvata la legge marziale che inserisce di diritto i Super nelle forze dell'ordine. E le conseguenze non tardano ad arrivare. Butcher è l'unica mina vagante, mentre i suoi finiscono in manette, braccati dai Super sguinzagliati da Patriota dopo l'omicidio di Victoria Neuman. Un piano perfettamente eseguito, a detta di Sage, e che ha ripristinato la leadership di Patriota agli occhi del mondo. Chi potrà fermarlo ora? Secondo l'ideatore Eric Kripke, il finale spiana la strada alla quinta e ultima stagione proponendo lo scenario peggiore per il team di vigilanti guidati da Butcher. Quest'ultimo, però, è l'unico ancora in libertà e dotato di superpoteri terrificanti.

The Boys 4: Eric Kripke spiega come il finale spiana la strada alla stagione finale

Eric Kripke voleva che il finale della quarta stagione di The Boys fosse esattamente così, perché avrebbe aiutato la realizzazione della stagione successiva. Anche alcuni Super di Gen V appaiono nel finale della quarta stagione, al servizio di Patriota. Ai microfopni di LADbible, il creatore della Serie TV ha spiegato come tutto questo avrà un impatto sugli episodi finali:

Sai, credo che il finale della quarta stagione dimostri che abbiamo pianificato il tutto per cinque anni, per tutto il tempo, perché non è possibile andare avanti per un'altra stagione senza studio dopo quanto accaduto in quel finale. Per quanto ci riguarda, è la versione dell'apocalisse della nostra serie. Patriota ottiene tutto ciò che ha sempre desiderato fin dall'inizio: ricostruire completamente gli Stati Uniti a sua immagine e somiglianza, assecondando i suoi capricci. I The Boys hanno toccato il punto più basso, la maggior parte di loro è stata catturata e ci preoccupiamo per il loro futuro. L'ho sempre immaginata come una cosa di cinque stagioni e siamo più o meno a quel punto, è una specie di fine del secondo atto di un film in cui tutti sono al loro punto più basso e hanno affrontato i propri demoni interiori. Ora devono unirsi nella quinta stagione e salvare il mondo.

Ma in che modo i The Boys potranno salvare il mondo dall'apocalisse scatenata da Patriota? La risposta risulta spontanea: bisognerebbe eliminare Patriota. Una volta distrutto, i Super si ritroverebbero senza un leader e non potrebbero più controllare il governo degli Stati Uniti. Finché Patriota sarà vivo, impartirà ordini a suo piacimento dimostrando un potere politico incontrastato. Ma chi potrebbe fermarlo? Butcher ha dimostrato delle nuove potenzialità, ma il più papabile è suo figlio Ryan, ancor di più dopo quello che ha appreso da Butcher e Grace. Il suo rapporto con Patriota è fragile e pieno di segreti, per cui non è esattamente convinto di cosa fare ma sa per certo, almeno fino a questo punto, di non voler essere un'arma di distruzione contro il suo stesso sangue. A differenza di Patriota, Ryan è dotato di un'umanità più forte e potrebbe essere proprio questa sensibilità ad aiutarlo nell'impresa. Il finale della quarta stagione potrebbe aver suggerito anche altri alleati per i The Boys, come Ashley, che nel tentativo di salvarsi da uno sterminio ha deciso di iniettarsi il Composto V. Sopravvivrà? Anche A-Train è fuggito per salvare la sua famiglia, così come potrebbe tornare anche Maeve, essendo l'ultima stagione. In più c'è l'incognita di Soldatino, ritrovato proprio da Patriota. Il problema, però, è la posizione di Patriota: chiunque tenti di minacciarlo rischia la vita e quell'omicidio resterebbe impunito.