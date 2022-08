The Boys 4: Arriva (finalmente) Jeffrey Dean Morgan, ma chi interpreterà?

News Serie TV

Nuova reunion di Supernatural in vista! L'ex John Winchester ritrova il creatore della serie soprannaturale, ora showrunner del drama supereroistico di Prime Video, Eric Kripke.

Finalmente è arrivata la notizia che molti fan di The Boys (e di Supernatural) stavano aspettando. Jeffrey Dean Morgan reciterà nella quarta stagione della serie supereroistica di Prime Video riunendosi, quindi, con lo showrunner Eric Kripke, anche creatore di Supernatural (la serie in cui ha interpretato il papà dei protagonisti Dean e Sam, John Winchester).

The Boys 4: Cosa sappiamo sul ruolo di Jeffrey Dean Morgan

Alla star di The Walking Dead è stato affidato un ruolo ricorrente i cui dettagli, per il momento, sono tenuti nascosti. Il coinvolgimento di Morgan in The Boys è stato a lungo prospettato e sperato da parte di Eric Kripke il quale già nelle passate stagioni era riuscito a coinvolgere attori provenienti dalla sua vecchia serie. È il caso di Jensen Ackles (Dean in Supernatural) che la scorsa stagione ha ricoperto l'importante ruolo di Soldatino (lo rivedremo nella quarta stagione? Per il momento sembra improbabile) e di Jim Beaver che ha interpretato il politico Robert Singer.

Ma era stato lo stesso Morgan, fin dal 2020, a non nascondere di essere un grande fan di The Boys e di Kripke e a chiedere a quest'ultimo di riservargli una parte. Kripke gli aveva pubblicamente promesso: "Scriverò una parte per te nella stagione 3 e se sarai libero verrai a girare" ma gli impegni dell'attore non gli avevano permesso di partecipare alla scorsa stagione. Adesso, evidentemente, l'attore è riuscito a ritagliarsi del tempo nonostante The Walking Dead e il nuovo spin-off di cui sarà protagonista insieme a Lauren Cohan (che ha cambiato recentemente titolo in The Walking Dead: Dead City mentre prima era noto come Isle of the Dead). Quale ruolo gli avranno riservato gli autori di della serie di Prime Video? Sicuramente uno che lascerà il segno. Intanto le riprese della quarta stagione di The Boys sono da poco iniziate in Canada con un debutto dei nuovi episodi previsto per il prossimo anno su Prime Video.