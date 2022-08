The Boys, iniziano le riprese della stagione 4: Le foto condivise dal cast

News Serie TV

Gli attori hanno raggiunto Toronto, in Canada, per girare la nuova stagione della serie tv di successo.

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di scoprire le diavolerie e le oscenità messe a punto dalla squadra di The Boys per la quarta stagione. Vederle in streaming su Prime Video, in realtà, sarà la parte più facile. Persino metterle nero su bianco non deve aver richiesto enormi sacrifici. Il difficile arriva ora: renderle reali, perfette e credibili con l'inizio delle riprese a Toronto. A giudicare però dalle foto condivise via social sia dal cast sia dai produttori, tutti sono entusiasti e pronti per la nuova sfida.

The Boys 4: Iniziano le riprese della nuova stagione

Nel corso del fine settimana, i membri del cast Jack Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Chace Crawford e Karen Fukuhara, insieme al co-ideatore e showrunner Eric Kripke, si sono mostrati su Instagram e Twitter mentre raggiungevano e/o dopo aver raggiunto la città canadese dove la serie viene girata per mettersi al lavoro sulla nuova stagione. Ciascuno a modo proprio ha raccontato e mostrato la propria esperienza in aeroporto, in aereo e in città, in qualche caso dopo aver ritrovato un caro amico e collega.

Due sorridenti Star e Crawford, per i fan di The Boys Patriota e Abisso, si sono tenuti a distanza ravvicinata tutto il tempo. Molto più di quanto non abbiano mai fatto sullo schermo. Quaid e Urban (Hughie e Butcher) hanno brindato alla nuova stagione tenendo l'uno il braccio sulla spalla dell'altro. Nel frattempo, del già attesissimo nuovo ciclo di episodi sappiamo che coinvolgerà maggiormente Cameron Crovetti e il suo Ryan, il figlio instabile di Patriota, mentre Valorie Curry (The Following) e Susan Heyward (Orange Is the New Black) interpreteranno due nuove Super: Firecracker e Sister Sage rispettivamente.