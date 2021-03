The Boys 3: Tornerà Stormfront? Le ultime dichiarazioni di Aya Cash

News Serie TV

Dopo il finale della seconda stagione, il futuro della Super nazista è incerto: ecco cosa ha detto la sua interprete.

La produzione di The Boys è ripartita in Canada dove si sta girando attualmente la terza stagione e, mentre sono pochissime le anticipazioni trapelate dal set, è uno dei protagonisti della serie a dirci di più sul futuro riservato al suo personaggio. Parliamo di Aya Cash che nella seconda stagione ha interpretato la nuova Super Stormfront, eroina popolare e influencer che abbiamo poi scoperto essere una nazista e moglie del fondatore della Vought Frederick Vought. Dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione della serie di Prime Video, in molti si sono chiesti se rivedremo Stormfront nel prossimo ciclo di episodi. Al quesito aveva risposto, in maniera molto evasiva, lo showrunner della serie Eric Kripke. Ora è tornata sull'argomento anche la stessa Aya Cash la quale non ha dato buone notizie ai fan di Stormfront.

The Boys 3: Rivedremo Stormfront?

In una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly per promuovere il suo nuovo film We Broke Up, Aya Cash ha ammesso di non sapere ancora se la sua Stormfront tornerà nella terza stagione di The Boys. "Vorrei saperlo anche io! Al momento non sono lì a girarla. Sono invece nella nuova serie di FOX This Country. Il mio contratto per The Boys era per una sola stagione quindi chissà. Forse possono aggiungere la mia faccia con la computer grafica!", ha scherzato l'attrice. Ricorderete che nel finale della seconda stagione di The Boys il figlio di Patriota e Becca Ryan ha usato i suoi poteri e la sua vista laser per recidere gli arti di Stormfront. Come sappiamo, però, la Super è immortale e, pare, dovrà convivere in eterno con questa dannazione.

Le rassicurazioni di Eric Kripke

A rassicurare i fan sulla sorte di Stormfront ci aveva pensato subito lo showrunner il quale, di fatto, aveva lasciato aperta una porta per il personaggio interpretato da Aya Cash. "No, non è morta. È Stormfront! È una piccola, tozza nazista. In realtà non è morta", aveva detto Kripke non specificando, però, se l'attrice sarebbe tornata o meno nei nuovi episodi. Le ultime dichiarazioni di Cash, tuttavia, non ci fanno ben sperare. Ci prenderemo davvero una pausa da Stormfront o è tutta una strategia per confondere i fan?

Per rimanere sempre aggiornati sulla serie, date un'occhiata al nostro approfondimento che racchiude tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di The Boys 3.