The Boys 3: Soldatino tornerà? È la fine per QUEL personaggio? E altre risposte a scottanti domande dopo il finale

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke chiarisce alcune questioni rimaste in sospeso nel tesissimo ultimo episodio della terza stagione: ecco cosa dobbiamo aspettarci in futuro.

The Boys 3 ci ha dato appuntamento alla quarta stagione, già confermata da Prime Video, con un finale di stagione epico che ha recalibrato gli equilibri della serie e spianato la strada a nuove appassionanti storie. La sorte di alcuni personaggi è rimasta in bilico, quella di altri è stata ben delineata dagli sceneggiatori. A qualcuno lo showrunner Eric Kripke ha voluto dare un lieto fine, per qualcun altro la corsa nella serie è finita (più o meno, come vedremo). All'indomani dell'uscita dell'episodio 8 della terza stagione, proprio Kripke ha chiarito le cose specificando quali attori potrebbero tornare e in che modo. Naturalmente non continuate a leggere se non avete visto l'episodio 3x08 in quanto seguiranno SPOILER.

The Boys 3: Cosa è successo nel finale

Nel finale di stagione di The Boys 3 è andato in scena lo scontro finale tra Soldatino e Patriota (Jensen Ackles e Antony Starr), rivelatisi padre e figlio. Il piano messo a punto da Butcher (Karl Urban) e i Boys per uccidere Patriota, tuttavia, non è andato come previsto. Nella torre della Vought si sono scontrati Maeve (Dominique McElligott), Starlight (Erin Moriarty), Soldatino, Patriota e i Boys. Maeve, decisa a eliminare Patriota con l'aiuto di Soldatino, si è però presto resa conto che l'esplosione atomica di quest'ultimo avrebbe messo in pericolo decine di persone nell'edificio, oltre che le persone nella stanza. Così ha rinunciato all'unica occasione per uccidere Patriota saltando fuori dalla finestra insieme a Soldatino poco prima che quest'ultimo esplodesse. Tutto il mondo l'ha creduta morta ma abbiamo scoperto che non lo era. Priva dei suoi poteri a causa di Soldatino, ha deciso però di partire con la sua ragazze Elena e iniziare una nuova vita da persona comune. Intanto, poco prima Patriota in un impeto d'ira aveva ucciso Black Noir perché, in tanti anni, non gli aveva mai rivelato di sapere che fosse figlio di Soldatino. Quanto a quest'ultimo, è stato sedato grazie al gas nervino e nuovamente riportato in un sonno criogenico, questa volta sotto l'occhio vigile di Grace Mallory (Laila Robins).

Soldatino tornerà nella quarta stagione?

Parlando con Entertainment Weekly, lo showrunner Eric Kripke ha lasciato la porta aperta al personaggio di Soldatino. "Una vecchia regola della tv è non uccidere mai nessuno a meno che non sia davvero, davvero necessario. Non chiudere mai una porta, né aprire una finestra. Dovremo tutti aspettare e vedere, ma non riesco a immaginare che la serie finisca senza che Soldatino faccia un'altra apparizione", ha detto. Quindi, se non nella prossima stagione, rivedremo sicuramente il personaggio prossimamente. Jensen Ackles, dal canto suo, è stato entusiasta di partecipare alla serie e ha detto a Kripke: "Amico, contattami in qualsiasi momento. Dimmi quando devo arrivare e io verrò di corsa".

Un lieto fine per Maeve

Nel fumetti da cui è tratta The Boys, il personaggio di Queen Maeve a un certo punto muore. Ma Eric Kripke ha detto a TVLine non solo di non aver mai pensato di ucciderla nella serie, ma di averle voluto dare anche un lieto fine. "Stavamo intenzionalmente costruendo un lieto fine per lei, per molte ragioni. Uno, se lo meritava. Che ci crediate o no, quello di The Boys è un universo morale, e quando fai le scelte giuste, vieni ricompensato e lei meritava un lieto fine con Elena", ha spiegato. Inoltre, lo showrunner non voleva cadere nel cliché, molto criticato in serie come The 100 e Buffy L'Ammazzavampiri, per cui spesso nelle serie a morire sono i personaggi gay o più in generale queer. “Ne sono consapevole e sono d'accordo con le critiche al riguardo. Non lo farò anch'io”, ha precisato l'autore dicendo che era semplicemente giunto il momento di lasciare che il personaggio andasse avanti. Ma non temete, neppure quello a Maeve è un addio definitivo. "Maeve e Dominique si prenderanno una pausa... ma la serie non finirà sicuramente senza rivedere Maeve", ha assicurato.

Black Noir ci sarà ancora (più o meno)

La situazione si fa più interessante per Black Noir. Curiosamente, l'unico personaggio che è davvero morto nel finale della terza stagione, tornerà (in un certo qualc modo) per certo nella quarta. Come? L'attore Nathan Mitchell tornerà a indossare la maschera di Black Noir ma nei panni di un personaggio completamente diverso. "Un personaggio che è completamente silenzioso e con una maschera nera può essere facilmente sostituito", ha fatto sapere Kripke. "Non è sicuramente l'ultima volta che abbiamo visto Black Noir come un eroe. Ad andarsene è stato solo il ragazzo che era dentro il costume di Noir nella stagione 3. Ma ora Nathan interpreterà un nuovo personaggio davvero interessante ed esilarante. Lo esploreremo man mano che la stagione andrà avanti". Ricordate, d'altronde, che nel finale della terza stagione Patriota si è presentato davanti al CEO della Vought Ashley, a A-Train e ad Abisso con la maschera di Noir sul tavolo. È probabile che la Vought insabbi l'omicidio di Noir e faccia semplicemente indossare il costume a un'altra persona, il nuovo personaggio di cui parla Kripke.