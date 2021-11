The Boys 3: Laurie Holden è la Contessa Cremisi nella prima foto

News Serie TV

Nuove anticipazioni e anteprima dall'episodio di novembre della webserie Seven on 7, in attesa della stagione 3 su Amazon Prime Video.

L'ultima puntata di Seven on 7, la webserie che mensilmente ci sta aggiornando sulle ultime dal mondo di The Boys in attesa che la stagione 3 arrivi finalmente su Amazon Prime Video, è stata particolarmente ricca di anticipazioni e anteprime. Si è parlato ancora una volta dei Payback, il super gruppo capitanato dal Soldier Boy di Jensen Ackles attorno al quale ruoteranno gran parte dei prossimi episodi. Di un suo membro, la Contessa Cremisi interpretata dall'altra nuova aggiunta al cast Laurie Holden (The Walking Dead), è stata mostrata anche la prima foto ufficiale.

The Boys 3: I Payback e la Contessa Cremisi

Come vi stiamo raccontando ormai da mesi, i Payback sono una vecchia squadra di Super al soldo della Vought, "i Sette prima dei Sette” come li ha definiti il co-ideatore di The Boys Eric Kripke. "Uno dei motivi per cui stiamo introducendo Soldier Boy e quella squadra, i Payback, è che siamo interessati a esplorare un po' come siamo arrivati a questo punto. Attraverso la storia dei Super, possiamo raccontare un po' della storia americana e di come siamo finiti nell'attuale situazione di tensione. Soldier Boy ci dà l'opportunità di farlo".

Rapportando il tutto al popolare Universo Marvel, se Soldier Boy ricorda Captain America, la Contessa Cremisi assomiglia a Scarlet Witch e ha il potere di sparare lame di fuoco dalle mani. Ai due si aggiungono Stormfront (Aya Cash), già incontrata nella serie, Aquila l'Arciere, Tek Knight e Swatto, ma rispetto al fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson la serie apporterà alcuni cambiamenti. Non vedremo infatti questi ultimi tre, ma altrettanti personaggi creati appositamente per l'adattamento televisivo: Blue Hawk, Supersonic e Gunpowder (interpretati rispettivamente da Nick Wechsler, Miles Gaston Villanueva e Sean Patrick Flannery), anche dell'ultimo dei quali è stata mostrata una foto (in realtà il Super era apparso già su uno schermo televisivo nella prima stagione). Una precedente puntata di Seven on 7 aveva mostrato invece Supersonic. Tornando a Contessa Cremisi (o Crimson Countess come nella versione originale), Seven on 7 la mostra anche esibirsi al parco tematico Vought Land, dove è possibile divertirsi anche con un'attrazione chiamata "Soldier Boy, Ahoy!", descritta come "un viaggio musicale nella super storia".