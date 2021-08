The Boys 3: La prima foto di Supersonic e altre rivelazioni da VNN

News Serie TV

La serie tornerà su Prime Video nel 2022. Nel frattempo, ecco una nuova puntnata dello spin-off Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman.

L'ultima puntata di Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman, la webserie che ci sta accompagnando verso l'attesissima terza stagione di The Boys, ha mostrato per la prima volta l'attore di Nancy Drew e The Resident Miles Gaston Villanueva nel costume di Supersonic, uno dei nuovi personaggi che la serie supereroistica di Prime Video introdurrà nei prossimi episodi. Coleman, il conduttore del notiziario, fornisce inoltre succosi dettagli non emersi all'epoca del casting, come il fatto che Supersonic sia l'ex fidanzato di Starlight.

The Boys 3: Conosciamo meglio Supersonic

Supersonic era conosciuto inizialmente con un altro nome, Drummer Boy, un personaggio che nel fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson era il leader degli Young Americans, un gruppo di giovani Super di cui la Starlight di Erin Moriarty faceva parte prima di unirsi ai Sette. "Girano delle voci sulla relazione di Supersonic con Starlight durante i suoi giorni come Drummer Boy e le vecchie scintille potrebbero riaccendersi dopo il ritorno di questo affascinante eroe" dice Coleman (Matthew Edison) in un segmento, riferendosi a lui come una "tripla minaccia".

Sembra infatti che nella terza stagione ci imbatteremo in una nuova, misteriosa organizzazione conosciuta con il nome di Global Wellness Center e che Supersonic abbia un qualche ruolo in essa. Dovrebbe trattarsi di una struttura riabilitativa per Super gestita dalla Vought, che una voce fuori campo presenta così in uno spot: "Quando non ci sono più missioni, quando i fan vanno avanti e le luci della fama si spengono, a cosa ti affidi per riempire quel vuoto? Alcol? Cocaina adrenocromata? Clisteri di eroina? Arte ceramica? Sai almeno cos'è il fondo? Prima di spendere altri soldi in un folle mondo pieno di tentazioni, ascolta cosa sto per dirti: siamo qui per ascoltarti. Perché ogni eroe ha bisogno di essere salvato a volte. Global Wellness Center della Vought, perché non c'è Super senza te".

Le altre rivelazioni

Ricordiamo che nuove puntate di Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman saranno rilasciate il 7 di ogni mese, fino al debutto della terza stagione di The Boys a un certo punto nel 2022. Nel frattempo continuano le riprese dei nuovi episodi, nei mesi scorsi rallentate dalla pandemia di Covid-19 e da altre problematiche. Per quanto riguarda la puntata di agosto, VNN fa sapere anche che Abisso (Chace Crawford) si è espresso contro la Chiesa del Collettivo, accusandola di "manipolazione psicologica" e "di un'empia ossessione per la Fresca". Nel frattempo, Alastair Adana (Goran Visnjic), il leader della Chiesa del Collettivo, è ancora dato per disperso (anche se i telespettatori sanno non essere vero dopo il finale della seconda stagione).

I fan di Patriota (Antony Starr) hanno creato un "muro umano" lungo il confine per proteggere il Paese dai super terroristi, sebbene l'iniziativa abbia portato a un esito disastroso anche per loro quando sono stati tutti ricoverati in ospedale con problemi di disidratazione ed esaurimento. Dopo gli ultimi sviluppi, la Vought ha annunciato pubblicamente lo stop alla produzione del Composto V ("Noi della Vought continueremo a garantire la qualità e l'eccellenza per cui siamo conosciuti e useremo questo tempo per ricalibrarci e migliorare, mentre guardiamo verso un futuro più luminoso", ha dichiarato Stan Edgar), mentre sembra che la stessa compagnia stia cercando di capitalizzare il lesbismo di Queen Maeve (Dominique McElligott), nonostante lei sia in realtà bisessuale, per la Vought non altrettanto facilmente commercializzabile. Infine, reintegrato nei Sette, A-Train (Jessie T. Usher) ha fatto sapere che si sta allenando duramente per la sua prossima gara.