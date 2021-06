The Boys arruola l'attrice di The Walking Dead Laurie Holden nella stagione 3

News Serie TV

Interpreterà un membro dei Payback, il super team precedente ai Sette.

Laurie Holden sta per scoprire che possono esistere creature di gran lunga più inquietanti degli zombie. L'attrice di The Walking Dead ha firmato con Amazon per un ruolo ricorrente nella terza stagione della serie supereroistica The Boys, attesa in streaming su Prime Video nei prossimi mesi.

The Boys 3: Il personaggio di Laurie Holden

Vista anche in The Americans, Holden interpreterà un personaggio noto come la Contessa Cremisi (Crimson Countess nella versione originale), un membro dei Payback, una vecchia squadra di Super definita dal co-ideatore di The Boys Eric Kripke "i Sette prima dei Sette", squadra il cui leader è il rinomato Soldier Boy (interpretato dalla nuova aggiunta al cast ed ex star di Supernatural Jensen Ackles). Rapportando il tutto al popolare Universo Marvel, se Soldier Boy ricorda Captain America, la Contessa Cremisi assomiglia a Scarlet Witch e ha il potere di sparare lame di fuoco dalle mani.

"Lo tenevo per me da molto tempo", ha scritto Holden su Twitter commentando la notizia del suo ingaggio. "Sono felice di condividerlo con tutti voi. Adoro essere un fottuto supereroe. È un lavoro da sogno, senz'altro".

I Payback

"Uno dei motivi per cui stiamo introducendo Soldier Boy e quella squadra, i Payback, è che siamo interessati a esplorare un po' come siamo arrivati a questo punto", ha spiegato Kripke in una precedente occasione. "Attraverso la storia dei Super, possiamo raccontare un po' della storia americana e di come siamo finiti nell'attuale situazione di tensione. Soldier Boy ci dà l'opportunità di farlo".

Al momento non è chiaro se la serie mostrerà le vicende passate dei Payback, attraverso dei flashback, oppure racconterà una storia che li coinvolge nel presente, come è stato fatto con Stormfront (Aya Cash), un altro membro della squadra. È possibile inoltre che la serie introdurrà dei membri completamente nuovi, non presenti nel fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, come sembrano suggerire gli ingaggi di Nick Wechsler (Revenge), Miles Gaston Villanueva (Law & Order True Crime) e Sean Patrick Flannery (Dexter) per i ruoli di Blue Hawk, Supersonic e Gunpowder.