The Boys: La stagione 3 includerà Herogasm, il momento più scandaloso del fumetto

Iniziate da pochi giorni le riprese dei nuovi episodi. L'ideatore Eric Kripke rivela uno dei loro, inequivocabili titoli.

The Boys è una serie che non sa contenersi e, fortunatamente, non comincerà a farlo ora, dopo l'enorme popolarità raggiunta su Prime Video. Con una foto condivisa su Twitter, l'ideatore Eric Kripke ha lasciato intendere piuttosto chiaramente che la prossima, terza stagione della serie tv includerà uno dei momenti più scandalosi del fumetto scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson, di cui è l'adattamento. Anzi, dedicherà alle storie di Herogasm, che possiamo riassumere come l'esperienza di un gigantesco parco giochi sessuale per supereroi, un intero episodio.

Che cos'è Herogasm?

Ricordate la scena della prima stagione di The Boys in cui Billy Butcher porta il suo nuovo protetto Hughie Campbell in un nightclub segreto per Super dove vediamo uno di loro rimpicciolirsi e tuffarsi tra le gambe di una donna mentre tutto intorno si fa sesso e ci si droga? Bene, ora moltiplicatelo per mille. Herogasm è una miniserie collegata alla storia di The Boys in cui Ennis e Robertson si sono presi gioco di quegli eventi crossover che nei fumetti vedono vari supereroi indipendenti unire le forze per combattere una minaccia più grande, immaginando una storia in cui tutti gli eroi del mondo - incluso Patriota - vanno su un'isola remota non per fermare gli invasori alieni, come sembrerebbe in un primo momento, ma per partecipare a un'orgia selvaggia.

I Boys devono infiltrarsi in questo luogo di perdizione - che include tra le altre cose un trenino à la Human Centipede per il sesso orale - mentre portano avanti la loro missione contro i Super. Nella sua versione a fumetti, la storia in questione racconta anche di un momento intimo tra lo stesso Patriota, interpretato nella serie da Antony Starr, e Soldier Boy, uno dei primi Super, che nella terza stagione avrà il volto della nuova aggiunta al cast Jensen Ackles, reduce dalla lunga esperienza di Supernatural.

The Boys: Cosa sappiamo della stagione 3

Mentre le riprese dei nuovi episodi sono cominciate da pochi giorni, della terza stagione sappiamo che esplorerà la storia dei Sette prima dei Sette, ovvero la storia dei Payback e dei suoi membri, incluso Soldier Boy, una delle prime persone alle quali è stato iniettato il Composto V. Il suo ritorno avrà a che fare con Stormfront (Aya Cash), sopravvissuta alle gravissime lesioni inferte da Ryan, il figlio di Patriota, nel finale del ciclo precedente. "Uno dei motivi per cui stiamo introducendo Soldier Boy e quella squadra, i Payback, è che siamo interessati ad esplorare un po' come siamo arrivati a questo punto", ha spiegato Kripke in una precedente occasione.

Sempre in passato, interrogato sul possibile arrivo della storyline Herogasm, lo showrunner aveva detto che sarebbe sicuramente successo presto, aggiungendo che "Volevo farlo con tutto me stesso, ma avevo bisogno di capire come [incastralo nella nostra storia], perché non è solo un'ora di porno hardcore. Penso però che ce l'abbiamo fatta! Ne sono super entusiasta".