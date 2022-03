The Boys 3: Il primo trailer introduce Soldatino, dà i superpoteri a Butcher e sparge sangue dappertutto

News Serie TV

The Boys 3: La nuova stagione della serie tv di successo sarà disponibile su Prime Video dal 3 giugno. Ecco il primo trailer.

Dopo due stagioni, dovreste aver capito che da The Boys ci si deve aspettare di tutto. Anche una specie di videoclip stracolmo di situazioni WTF accompagnato musicalmente dal nuovo singolo degli Imagine Dragons Bones. Il teaser trailer, il primo della terza stagione, è stato diffuso in occasione del panel della serie al South by Southwest (SXSW) di Austin, in Texas, in attesa che i nuovi episodi arrivino finalmente su Prime Video.





The Boys 3: Il primo trailer introduce Soldier Boy

Tra i diversi fotogrammi che avranno attirato la vostra attenzione, alcuni ritraggono la nuova aggiunta al cast Jensen Ackles. Come ormai dovreste sapere, il veterano di Supernatural veste i panni di Soldatino (o Soldier Boy), una delle prime persone alle quali è stato iniettato il Composto V, membro del super gruppo Payback, i Sette prima dei Sette. La clip conferma inoltre i sospetti avanzati nelle scorse ore dal primo poster della stagione 3, ovvero che Billy Butcher, il risoluto personaggio interpretato da Karl Urban, inizierà a sparare raggi laser dagli occhi esattamente come Patriota (Antony Starr). Butcher ha preso il Composto V per affrontare il suo acerrimo nemico ad armi pari? Nel frattempo, altre scene mostrano Kimiko (Karen Fukuhara) fare molto male a Hughie (Jack Quaid), la stessa Kimiko esibirsi in un balletto con Frenchie (Tomer Capon), Patriota mettere le mani addosso a A-Train (Jessie Usher), Abisso (Chace Crawford) "esibirsi" per un amico di mare e... Patriota mungere una mucca!?

La terza stagione di The Boys arriverà su Prime Video il 3 giugno. La prima settimana saranno rilasciati tre episodi, poi un nuovo appuntamento ogni venerdì fino all'8 luglio.