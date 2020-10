The Boys 3: Eric Kripke svela il titolo del primo episodio e nuovi dettagli della prossima stagione

News Serie TV

L'ideatore conferma che le riprese della nuova stagione cominceranno all'inizio del prossimo anno.

Se avete gli occhi in fiamme dopo la visione dell'ultimo episodio di The Boys, non mettetevi l'anima in pace perché, sebbene passeranno mesi prima di poter tornare a divertirsi con i Super nella terza stagione, trovando una risposta alle molte domande che sicuramente vi sarete fatti, le anticipazioni soprattutto in questi giorni abbondano. Intanto, sebbene Eric Kripke non abbia fatto mistero del fatto che la pandemia di Covid-19 stia complicando le cose, salvo un peggioramento della situazione, non così irrealistico visti i numeri di questi giorni, l'ideatore ha ufficializzato che le riprese dei nuovi episodi cominceranno all'inizio del 2021. E non si è limitato a questo.

The Boys: I nuovi dettagli della stagione 3

"The Boys tornerà. Le riprese della stagione 3 cominceranno all'inizio del 2021. Non siete per nulla pronti", ha scritto Kripke su Twitter condividendo una foto della sceneggiatura del primo episodio, dalla quale scopriamo che l'ora è stata scritta da Craig Rosenberg, uno dei principali sceneggiatori della serie, e soprattutto che si intitolerà Payback. E qui i fan più attenti della serie avranno già capito. Payback è il nome del team di supereroi di Soldier Boy, il nuovo personaggio interpretato dalla star di Supernatural Jensen Ackles, del quale lo stesso showrunner aveva rivelato nuovi dettagli qualche giorno fa. I "Payback, nel mondo di The Boys, erano i Sette prima dei Sette", ha spiegato Kripke a Entertainment Weekly. "Esploreremo la storia di quella squadra e di tutti i suoi membri".

Chi è Soldier Boy?

Come abbiamo avuto modo di apprendere nella stagione appena conclusa, Soldier Boy è stato una delle prime persone alle quali è stato iniettato il Composto V, il siero che conferisce i super poteri, dal fondatore della Vought, Frederick Vought. Il Super ha combattuto i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e il suo ritorno potrebbe o non potrebbe avere a che fare, in realtà lo avrà sicuramente, con Stormfront, ovvero "la piccola, tozza nazista" come l'ha definita Kripke, anticipando anche che sopravvivrà alle gravissime lesioni inferte da Ryan nel finale della stagione 2. In effetti, i due si conoscono, anche Stormfront era un membro dei Payback. "C'è una storia che ha a che fare con la Vought che stiamo iniziando a tracciare, perché Soldier Boy ne è stato un pilastro per decenni. Era come John Wayne lì, e quindi, di conseguenza, stiamo scrivendo la storia della Vought e di come tutti i personaggi sono intrecciati".

The Boys: Tutto quello che sappiamo della stagione 3 Leggi anche

Il resto della squadra includeva Aquila l'Arciere (interpretato nella stagione precedente da Langston Kerman), Tek Knight e Contessa Cremisi. "Uno dei motivi per cui stiamo introducendo Soldier Boy e quella squadra, i Payback, è che siamo interessati ad esplorare un po' come siamo arrivati a questo punto", ha spiegato l'ideatore. "Attraverso la storia dei Super, possiamo raccontare un po' della storia americana e di come siamo finiti nell'attuale situazione di tensione. Soldier Boy ci dà l'opportunità di farlo".