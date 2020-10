The Boys 3: Jensen Ackles e il suo ruolo nella prossima stagione, nuovi dettagli

News Serie TV

Non ci restano che le anticipazioni. In attesa della terza stagione di The Boys, l'ideatore Eric Kripke parla di Soldier Boy, il nuovo personaggio interpretato da Jensen Ackles.

Sappiamo già da tempo che The Boys è stata rinnovata per una terza stagione, una piacevole conseguenza del suo successo su Amazon Prime Video. Sappiamo anche che il veterano di Supernatural Jensen Ackles sarà coinvolto nei nuovi episodi con il ruolo di Soldier Boy, il supereroe originale che, dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è diventato la prima celebrità Super e un pilastro della cultura americana. Con la seconda stagione da poco conclusasi tra perdite e colpi di scena scioccanti, molti si stanno domando giustamente cosa succederà ora. Di Victoria Neuman, delle sorti di Stormfront e delle prossime mosse di Hughie e Patriota abbiamo parlato nelle scorse ore. In una nuova intervista concessa questa volta a TV Guide, l'ideatore e showrunner Eric Kripke ha parlato invece dell'arrivo di Soldier Boy, rivelando nuovi dettagli inediti.

The Boys 3: I nuovi dettagli del personaggio di Jensen Ackles

Come confermato dallo stesso Kripke, Stormfront sopravviverà alle gravissime lesioni inferte da Ryan, sebbene non sarà più la stessa. Lo sceneggiatore ha confermato anche che lei e Soldier Boy si conoscono da "quando lei era Liberty". E ha aggiunto: "C'è una storia che ha a che fare con la Vought che stiamo iniziando a tracciare, perché Soldier Boy ne è stato un pilastro per decenni. Era come John Wayne lì, e quindi, di conseguenza, stiamo scrivendo la storia della Vought e di come tutti i personaggi sono intrecciati".

Ma in che modo questo riguarda Stormfront e il suo ritorno? "Non lo dirò, ma confermo che non è morta e che ora è ufficialmente Stumpfront", ha risposto Kripke. "Non è nient'altro che questa specie di torso vivente. Non può rigenerarsi. La forza dei laser di Ryan - che erano sorprendentemente potenti - supera persino quella di Patriota quando si arrabbia abbastanza. L'idea che la donna che voleva la purezza di una razza superiore si ritrovi a vivere per secoli potenzialmente come un personaggio del tutto mutilato ci è sembrata dolcemente poetica e appropriata per quella piccola nazista".