The Boys 2: Stanchi di aspettare per i nuovi episodi? Il creatore spiega i motivi di una scelta che ha fatto discutere

News Serie TV

I primi tre episodi della seconda stagione sono in streaming su Amazon Prime Video mentre i restanti cinque saranno disponibili settimanalmente: ecco perché.

Il binge watching, il desiderio di sapere immediatamente come andrà a finire, il terrore degli spoiler. Sono lontani i tempi in cui per guardare una stagione intera di una Serie TV servivano mesi, visto che le piattaforme di video in streaming ci hanno abituato alle abbuffate di episodi. Ultimamente però, qualcuno sta facendo un passo indietro decidendo di rendere la visione un'esperienza più rilassata con il rilascio di nuovi episodi di una serie settimanalmente. È il caso della seconda stagione di The Boys (ma, facciamo notare, è anche il modus operandi di importanti servizi quali Apple TV+) che, a differenza della prima arrivata a luglio 2019, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video un episodio alla volta. Dopo i primi tre, arrivati lo scorso 4 settembre, i restanti cinque episodi saranno disponibili uno ogni venerdì, fino al 9 ottobre. Questa scelta non è stata digerita da parecchi fan, stanchi di dover aspettare tra un episodio e l'altro. La decisione, però, non è stata certo presa per caso. Lo ha spiegato una volta per tutte il creatore della serie Eric Kripke.

The Boys: Eric Kripke spiega perché gli otto episodi della seconda stagione non sono usciti tutti insieme

Durante un'intervista con Collider, l'ideatore ha spiegato in modo molto chiaro i perché di una scelta che ha fatto molto discutere. Kripke ha detto di aver deliberatamente voluto "diluire" la stagione per permettere ai fan di metabolizzare e apprezzare meglio alcuni momenti importanti. "Pensiamo che quando si hanno a disposizione tutti gli episodi subito, ci sia la corsa al binge watching. Le persone bruciano tutto subito. C'è un abbuffata intensa e poi all'improvviso tutto svanisce. Ci sono così tanti bei momenti nella seconda stagione. Vogliamo dare il tempo di assimilare le cose, così le persone possono rifletterci su e parlarne prima di passare all'episodio successivo. Un po' di attesa non può che essere salutare per i fan", ha dichiarato il creatore.

No al binge watching di The Boys: Una scelta creativa

Kripke si è preso la responsabilità di una scelta poco popolare ma a suo dire necessaria. "Abbiamo pensato a come programmare gli episodi quando eravamo molto vicini alla fine del lavoro sulla seconda stagione, avevamo quasi finito la post-produzione. La scelta non viene da Amazon. Siamo stati noi produttori che l'abbiamo presa. Molte persone erano giustamente rilullanti perché è un'idea nuova, non si fa più così spesso. Ma noi lo volevamo davvero e Amazon ha finito per accettare", ha spiegato.

L'appuntamento con The Boys, allora, si rinnova domani, 11 settembre, quando uscirà il quarto episodio della seconda stagione. Chi è troppo curioso, però, può dare un'occhiata al nostro approfondimento che racchiude tutto quello che sappiamo, fin da adesso, su The Boys 3.