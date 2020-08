The Boys 2: Shawn Ashmore sarà Fiaccola, ecco la prima foto

News Serie TV

La nuova stagione della serie tv di Amazon Prime Video in streaming dal 4 settembre.

Amazon Prime Video annuncia un'altra aggiunta prominente al cast della stagione 2 di The Boys, attesa in tv per il 4 settembre. L'attore canadese Shawn Ashmore, che di supereroi sa una cosa o due in virtù dei suoi trascorsi in X-Men e Smallville, apparirà nei prossimi episodi della serie di successo con il ruolo di Fiaccola (Lamplighter nella versione originale), un ex membro dei Sette.

The Boys 2: Conosciamo meglio Fiaccola

Il nuovo personaggio, del quale qui di seguito potete vedere la prima foto ufficiale, era una superstar ai tempi in cui militava nei Sette. Sostituito da Starlight (Erin Moriarty) dopo il suo addio in circostanze misteriose, Fiaccola ha un collegamento anche con la tragica storia dei Boys, che in realtà è il motivo per cui se ne andò otto anni fa. Così, quando torna nelle loro vite, finisce col rievocare ricordi dolorosi e colpire nervi scoperti, cambiando ogni cosa.

"Siamo stati entusiasti del fatto che Shawn - che è, siamo onesti, un supereroe per antonomasia - volesse interpretare il ruolo cruciale di Fiaccola", ha commentato l'ideatore Eric Kripke in un comunicato. "Porta così tanta profondità, minaccia e umanità disincantata a questo ex membro dei Sette. Ed è davvero un bravo ragazzo. Siamo grati di averlo a far parte della nostra dannata, piccola famiglia".

The Boys: La trama della stagione 2

Nella nuova stagione la narrazione riparte dal punto in cui si era interrotta, con i Boys in fuga dalla legge e i super a dargli la caccia mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre il loro leader Billy Butcher (Karl Urban) sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight deve trovare il suo nuovo ruolo nei Sette ora che Patriota (Antony Starr) punta ad avere il controllo completo. Il suo potere è minacciato però dall'arrivo nel team di Stormfront (l'altra nuova aggiunta al cast Aya Cash), una nuova super esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei super terroristi diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.