The Boys 2: Il corto Butcher è disponibile su Amazon Prime Video

Cosa abbia fatto e dove sia stato Billy Butcher durante il periodo di cui se ne sono perse le tracce a cavallo tra la prima e la seconda stagione della serie di successo The Boys non è più un mistero. Da poche ore è disponibile su Amazon Prime Video il corto Butcher: A Short Film, nel quale il diabolico personaggio interpretato da Karl Urban rivive il suo passato, rievocando violenze e tradimenti sulla strada dissestata per ritrovare Becca.

Billy Butcher: Dove eravamo rimasti

Come ricorderete, nel finale della prima stagione il leader dei Boys, un gruppo di rinnegati intenzionato a distruggere i Super corrotti, ha scoperto che sua moglie, Becca (Shantel VanSanten), è ancora viva e ha messo al mondo un bambino con i super poteri dopo essere stata violentata da Patriota (Antony Starr), il suo nemico giurato. Nella seconda, poi, si è risvegliato in un posto qualunque, senza alcun ricordo di come tornare da lei e un bersaglio sulla schiena, perché accusato della morte di Madelyn Stillwell. Dunque, cos'è successo da allora fino al momento in cui è tornato tra i suoi ragazzi?

In una precedente occasione, il co-ideatore e showrruner di The Boys Eric Kripke ha spiegato che, in un primo momento, la risposta alla domanda sarebbe dovuta arrivare con il secondo episodio. "Ma, alla fine, ci siamo resi conto che non funzionava così bene, perché rendeva la storia di Butcher molto meno misteriosa e intrigante, e ne rallentava il ritmo". È stato deciso quindi di usare quel materiale per realizzare un corto. Un "contorno" che è importante vedere, perché "nella serie ci sono riferimenti che non avranno senso senza aver visto questa cosa".

Cosa succede nel corto?

A meno che preferiate non rovinarvi il divertimento e la sorpresa, il brevissimo film rivela che Billy ha incontrato un vecchio contatto dell'esercito nel tentativo di rintracciare Becca. Sebbene quest'ultimo sembrasse intenzionato ad aiutarlo, nell'istante in cui Billy si è concesso una piccola pausa per darsi una ripulita, lui lo ha tradito chiamando le autorità. Ne è seguito chiaramente uno scontro, che ha portato Billy a soffocare a morte il suo ex alleato. Dopo essersi messo in viaggio, l'uomo ha ricevuto poi una chiamata da Frenchie (Tomer Capon), ritrovandosi quindi alla porta dei ragazzi.