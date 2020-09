The Boys 2 è ora disponibile su Amazon Prime Video: Guida alla visione

News Serie TV

Dove eravamo rimasti, cosa ci aspetta nella nuova stagione e chi sono i nuovi personaggi? Tutto quello che c'è da sapere della serie Amazon.

Il momento tanto atteso da milioni di fan è arrivato: la seconda stagione della serie anti-supereroistica The Boys è disponibile da oggi in streaming su Amazon Prime Video, con i primi tre episodi (la programmazione proseguirà nelle prossime settimane con un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al 9 ottobre). Prima di cominciare la visione, abbiamo fissato in questo approfondimento alcuni punti importanti che vi aiuteranno a rinfrescare la memoria sul luogo in cui avevamo lasciato i nostri beniamini e su ciò che ci aspettane in questi otto nuovi episodi, ricordando che la serie è stata già rinnovata per una terza stagione. Insomma, il divertimento è assicurato ancora per un bel po' di tempo.

The Boys: Dove eravamo rimasti?

Basata sul fumetto omonimo di Garth Ennis e Darick Robertson, adattato dall'ideatore di Supernatural Eric Kripke con Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys immagina un mondo in cui i supereroi vivono al centro dell'attenzione, spesso avvezzi a comportamenti tutt'altro che esemplari, trattati come star del cinema dalla Vought, una potente multinazionale che detiene la formula del Composto V, una sorta di siero in grado di conferire poteri straordinari, e quindi ne sfrutta in cambio l'immagine per fini commerciali e politici. Fra tutti i Super, i membri dei Sette sono i più famosi, capitanati da Patriota (Antony Starr), l'eroe americano per eccellenza, in realtà tanto violento quanto spregiudicato. Quando uno dei suoi, il velocissimo A-Train (Jessie T. Usher), uccide accidentalmente la fidanzata di Hughie (Jack Quaid), un ragazzo come tanti, lui accetta di unirsi a Billy Butcher (Karl Urban), l'acerrimo nemico di Patriota, che ha deciso di rimettere insieme i Boys, uno sgangherato gruppo di "guardiani" con il compito di smascherare i supereroi e punirli con ogni mezzo, anche il più violento. Butcher è mosso dalla stessa sete di vendetta di Hughie, dopo che la sua donna è stata violentata e presumibilmente uccisa da Patriota, mai punito per i suoi crimini grazie alla complicità della Vought.

The Boys 2: Trailer Italiano: The Boys 2: Il Trailer Italiano - HD

Dopo aver fatto esplodere Translucent, uno dei Sette, facendo arrabbiare non poco questi ultimi, Patriota in particolare, la situazione per i Boys si complica quasi irrimediabilmente. Quando i suoi uomini sono catturati dai federali, Butcher decide di non aiutarli, al contrario di Hughie, ma di portare avanti la propria causa, ad ogni costo. Nel frattempo, Patriota rivela a Madelyn Stillwell, uno dei pezzi grossi della Vought, della sua iniziativa per aiutare la compagnia nell'affare con il governo per far entrare i Sette nelle forze militari: usare il Composto V per creare dei super-terroristi che l'esercito non potrà fermare senza il loro aiuto. Questo avvicina i due, intimamente, ma è lo stesso Patriota a uccidere poi Stillwell dopo la scoperta delle sue ennesime bugie, ovvero che sia la moglie di Butcher sia suo figlio, di cui lei era rimasta incinta dopo la violenza, sono vivi. Notizie di cui il leader dei Boys, lì con loro, è un testimone esterrefatto. Dopo aver cercato di far saltare tutti per aria.

The Boys 2: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

Come Amazon ci sta anticipando da qualche mese, nella seconda stagione il racconto ricomincerà dal punto in cui si era fermato, con i Boys in fuga dalla legge e i super a dargli la caccia mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie, Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre il loro leader sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Sette ora che Patriota, tolta di mezzo Stillwell, punta ad avere il controllo completo. Il suo potere è minacciato però sia da Stan Edgar (un eccezionale Giancarlo Esposito), il minaccioso amministratore delegato della Vought, sia dall'arrivo nel team di Stormfront (Aya Cash), una nuova Super esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Nel frattempo, la minaccia dei super-terroristi diventa cruciale, con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.

Stormfront e gli altri nuovi personaggi

Non fatevi ingannare dal bel faccino di Stormfront: è tanto determinata quanto diabolica. Insomma, l'aggiunta perfetta ai Sette. Non passa molto prima che Patriota la riconosca come la sua principale minaccia per la supremazia del gruppo. "Ciò che volevamo davvero da Stormfront, tra le altre cose, era un personaggio, una donna, che non avesse paura di Patriota, che gli rubasse costantemente i riflettori e che non si preoccupasse di quello che lui avrebbe fatto", ha spiegato Kripke. "Questa è la cosa peggiore che possa accadere a Patriota, soprattutto perché a minacciarlo e renderlo così insicuro è una donna". Chiaramente, il suo non sarà l'unico volto nuovo nella stagione 2. L'attore di X-Men e Smallville Shawn Ashmore è stato scelto per il ruolo altrettanto prominente di Fiaccola. Lui era una superstar ai tempi in cui militava nei Sette. Sostituito da Starlight dopo il suo addio in circostanze misteriose, Fiaccola ha un collegamento anche con la tragica storia dei Boys, che in realtà è il motivo per cui se ne andò otto anni fa. Così, quando torna nelle loro vite, finisce col rievocare ricordi dolorosi e colpire nervi scoperti, cambiando ogni cosa.

The Boys: Il divertimento continua

Non disperate se quest'anno Amazon ha deciso di rallentare il vostro divertimento con The Boys, frazionando la programmazione nell'arco di sei settimane. Fortunatamente, ci sarà altro da vedere. In aggiunta ai nuovi episodi, quest'autunno sarà disponibile Butcher, un corto che rivelerà dov'è stato e cosa è accaduto al personaggio di Urban durante il periodo in cui se ne sono perse le tracce dopo il finale del ciclo precedente. Inoltre, dallo scorso 28 agosto è disponibile a cadenza settimanale Prime Rewind: Inside The Boys, un after-show di approfondimento condotto dall'attrice Aisha Tyler (Criminal Minds), con ospiti il cast e il team creativo. Un ottimo modo per immergersi ancora di più nel mondo di The Boys.