The Book of Boba Fett: Rivedremo Baby Yoda? L'indizio nell'episodio 5 (SPOILER)

Il piccolo Grogu, protagonista assoluto di The Mandalorian, potrebbe tornare nel prossimo episodio della serie di Star Wars incentrata sull'ex cacciatore di taglie: ecco perché.

I fan di Star Wars che hanno apprezzato The Mandalorian non stanno mostrando altrettanto entusiasmo per The Book of Boba Fett, la nuova serie di Disney+ dedicata al leggendario cacciatore di taglie Boba Fett interpretato da Temuera Morrison. Finora la nuova creazione di Jon Favreau, che ci sta svelando il passato e il presente di Boba Fett dopo i fatti della seconda stagione di The Mandalorian, non ha convinto del tutto gli spettatori. Ma le cose stanno cambiando episodio dopo episodio ed è proprio nel prossimo, il sesto, che potrebbe arrivare una bella sorpresa: il ritorno dell'amato Grogu, noto meglio come Il Bambino o Baby Yoda. Se non avete ancora visto il quinto episodio di The Book of Boba Fett, uscito oggi in streaming su Disney+, o se non volete avere ulteriori anticipazioni vi consigliamo di non continuare a leggere.

The Book of Boba Fett e il ritorno dei protagonisti di The Mandalorian

(SPOILER)

Nel quinto episodio di The Book of Boba Fett intitolato proprio "Il ritorno del Mandaloriano", abbiamo rivisto il Mandaloriano Din Djarin interpretato da Pedro Pascal. Ricorderete che The Book of Boba Fett altro non è che lo spin-off di The Mandalorian, visto che è nella seconda stagione di quest'ultima che abbiamo rivisto Boba Fett prima che prendesse possesso del trono di Tatooine. Finalmente nel quinto episodio di The Book of Boba Fett i fatti delle due serie si sono ricongiunti e abbiamo scoperto cosa ha fatto Din Djarin dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian (quando, ricorderete, aveva affidato il piccolo Grogu addirittura a Luke Skywalker affinché lo addestrasse per le vie della Forza).

L'anticipazione su The Mandalorian 3

Ebbene, ora sappiamo che Din Djarin sta pianificando di trovare una nuova nave e riunirsi con Grogu. Nel finale dell'episodio 5 di The Book of Boba Fett, infatti, ha detto a Boba Fett che lo aiuterà a sconfiggere il Sindacato Pyke ma che prima deve fare visita a "un piccolo amico". La domanda adesso è: vedremo il piccolo amico in questione, cioè Baby Yoda, nel prossimo episodio di The Book of Boba Fett? O piuttosto lo ritroveremo nella terza stagione di The Mandalorian che pure è attesa su Disney+ prossimamente? Noi naturalmente speriamo in un cameo dell'amato Bambino al più presto anche se una reunion di Mando e Baby Yoda avrebbe più senso nei nuovi episodi di The Mandalorian. Intanto questo crossover inatteso tra The Book of Boba Fett e The Mandalorian ha sicuramente movimentato le cose rendendo più intriganti le avventure di Boba Fett, finora forse un po' statiche.