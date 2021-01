The Mandalorian 3: Quando esce, trama, cast e anticipazioni sulla terza stagione

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sui prossimi episodi di The Mandalorian, la serie di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars.

La seconda stagione di The Mandalorian ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo continuando ad esplorare il magnifico e sempre sorprendente universo di Star Wars. Dopo una prima stagione che era stata uno degli eventi televisivi più attesi dell'anno nonché titolo di lancio per la nuova piattaforma di video in streaming Disney+, nei nuovi episodi la serie ha alzato l'asticella svelando nuove rivelazioni e incredibili colpi di scena. Ora che tutti gli otto episodi della seconda stagione di The Mandalorian (che ha raggiunto anche il triste primato di Serie TV più piratata del 2020) sono disponibili anche in Italia, molti spettatori rimasti affezionati al pistolero solitario interpretato da Pedro Pascal si chiederanno quando esce la terza stagione, chi tornerà nel cast e cosa sappiamo, già da adesso, sui nuovi episodi. Ecco una guida che raccoglie tutte le anticipazioni sul cast, sulla trama e le curiosità su The Mandalorian 3.

The Mandalorian 3: Quando esce la terza stagione? In arrivo anche gli spin-off

Prima di provare a capire quando uscirà la terza stagione di The Mandalorian, c'è da ricordare che Disney+ ha ordinato ben tre spin-off legati alla serie: Ahsoka, una miniserie incentrata su Ahsoka Tano, il personaggio interpretato da Rosario Dawson, Rangers of the New Republic, che si intersecherà con storie future e culminerà in un grande evento e (forse il più atteso) The Book of Boba Fett che vedrà Temuera Morrison riprendere i panni dell'omonimo, iconico cacciatore di taglie visto nella seconda stagione della serie madre. Ebbene, lo showrunner Jon Favreau ha rivelato che la produzione di quest'ultima serie è in corso e che le riprese di The Mandalorian 3 ripartiranno subito dopo. Tra le due serie, infatti, ci sarà una sorta di passaggio di testimone: The Book of Boba Fett sarà disponibile a dicembre 2021 mentre The Mandalorian 3 dovrebbe arrivare nelle prime settimane del 2022. Ci sarà, dunque, da attendere ma probabilmente tutta la curiosità verrà ripagata.

Il riassunto della stagione 2 e l'emozionante finale

Se la prima stagione di The Mandalorian aveva gettato le basi della storia, la seconda ha reso molto più chiari diversi collegamenti con la saga di Star Wars rendendo l'azione molto più avvincente. Nello spettacolare finale della seconda stagione, intitolato non a caso Il Salvataggio, abbiamo assistito a una conclusione inaspettata e bellissima: Grogu (meglio noto come Baby Yoda) è stato messo in salvo dal Mandaloriano che l'ha strappato dalle grinfie del crudele Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Abbiamo appreso, poi, che il Bambino era entrato in connessione con un potente e amato Jedi, non uno qualsiasi ma addirittura Luke Skywalker, riapparso a sorpresa grazie a un cameo di Mark Hamill. Mando ha consegnato il Bambino allo Jedi che lo addestrerà per le vie della Forza. È arrivato così a conclusione il poetico viaggio del Mandaloriano Din Djarin e del Bambino che aveva avuto inizio proprio con l'incontro tra i due (ma le loro strade si saranno davvero separate?). Gli ultimi minuti della seconda stagione, poi, hanno di fatto annunciato l'arrivo dello spin-off su Boba Fett che abbiamo visto accomodarsi sul trono dopo essere tornato su Tatooine, essersi introdotto nel covo un tempo appartenuto al mostruoso Jabba The Hut e aver eliminato Bib Fortuna, un personaggio incontrato nel film del 1983 Il ritorno dello Jedi.

The Mandalorian 3: Trama e anticipazioni

Se la storia di Grogu in The Mandalorian sembrerebbe finita, non si può dire lo stesso di quella di Din Djarin. Il Mandaloriano, infatti, aveva promesso di aiutare Bo-Katan (Katee Sackhoff) e i suoi Nite Owls a riprendersi la loro Patria se lo avessero aiutato a salvare il Bambino. Nella terza stagione immaginamo che dovrà tenere fede alla promessa, tanto più perché è entrato in possesso della spada oscura del perfido Moff Gideon. In generale, gli autori dovranno spiegare molti eventi che condurranno poi allo stato delle cose che conosciamo da Il Risveglio della Forza. È rimasta in sospeso anche la storyline di Moff Gideon stesso, oltre al destino di Ahsoka alla ricerca di Thrawn. "Si tratta di un universo enorme, e c'è ancora moltissimo da esplorare. Credo che lo show stia gettando le basi per qualcosa di più profondo e importante che arriverà nelle stagioni 3 e 4, quando finalmente verranno date risposte", aveva dichiarato cripticamente Giancarlo Esposito già qualche mese fa parlando del futuro della serie. Dal momento che gli spin-off saranno ambientati durante la stessa sequenza temporale di The Mandalorian e che The Book of Boba Fett precederà la terza stagione della serie madre, è possibile che nuove rivelazioni verranno fatte proprio nella serie dedicata a Boba Fett.

Il cast

Dopo un momento di confusione in cui non era ben chiaro se Din Djarin sarebbe tornato nei panni del protagonista, sia l'attore che l'ideatore Jon Favreau hanno assicurato che l'amato personaggio di Pedro Pascal sarà ancora al centro del racconto nel prossimo ciclo di episodi. Anche Giancarlo Esposito ha confermato che sarà nuovamente presente e che svolgerà un ruolo ancora più importante. Sembra probabile che anche Gina Carano e Carl Weathers riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Cara Dune e Greef Karga. Katee Sackhoff potrebbe riapparire se la stagione volesse approfondire il suo tentativo di riappropriarsi di Mandalore. Non sappiamo se tornerà invece Timothy Olyphant nel ruolo di Cobb Vanth, ma considerando come lui e Mando se ne sono andati, il suo ruolo in questa storia potrebbe non essere finito. Ahsoka (Rosario Dawson) invece, probabilmente non apparirà nella stagione 3 di The Mandalorian visto che ha uno spin-off a lei dedicato. Da mesi, infine, si rincorrono voci circa il coinvolgimento dell'attrice Sophie Thatcher (When the Street Lights Go On, Chicago Med); anche Deadline ha riportato che potrebbe unirsi al franchise di The Mandalorian ma non sappiamo se sarà presente nella serie madre o negli spin-off. Ad un certo punto, comunque, quasi sicuramente tutte le linee narrative si intersecheranno e culmineranno in un grande evento finale (forse nello spin-off Rangers of the New Republic?). "Queste serie interconnesse, insieme a storie future, renderanno entusiasta un nuovo pubblico che abbraccerà i nostri fan più appassionati e raggiungerà il picco in un evento culminante", aveva detto cripticamente Kathleen Kennedy di Lucasfilm in occasione dell'evento per gli investitori Disney svoltosi lo scorso dicembre.

Questo era tutto quello che sappiamo su The Mandalorian 3. Continuate a seguirci per rimanere informati sulla serie e non perdere le notizie e le anticipazioni sulla terza stagione della serie di successo disponibile in streaming su Disney+.