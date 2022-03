The Big Leap e Ordinary Joe cancellate dopo una sola stagione

News Serie TV

Le due serie non hanno conquistato il pubblico americano, risultando le meno seguite della stagione sui rispettivi network.

L'avventura è già giunta al termine per due recenti novità della tv americana, una delle quali attualmente in programmazione in Italia. Sia il dance dramedy della FOX The Big Leap sia il drama di NBC Ordinary Joe sono stati cancellati dalle rispettive reti e non torneranno il prossimo autunno con un secondo ciclo di episodi.

La cancellazione di The Big Leap

Disponibile in streaming su Disney+, The Big Leap raccontava di un reality show sulla danza che recluta persone comuni per esibirsi in una versione rimodernata de Il lago dei cigni. La serie, il cui cast includeva Scott Foley (Scandal) e Piper Perabo (Covert Affairs), è andata molto male negli Stati Uniti, riunendo ogni settimana una media di 2 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.4, il meno seguito tra tutti gli sceneggiati in onda sulla FOX. "Grazie a tutti quelli che hanno guardato e creduto in The Big Leap", ha scritto Foley su Instagram dopo l'annuncio della cancellazione. "Ho adorato questo cast e mi mancherà vederlo tutti i giorni".

La cancellazione di Ordinary Joe

Stessa sorte per Ordinary Joe, nella quale James Wolk (Zoo) vestiva i panni di un uomo che, di fronte a una di quelle decisioni fondamentali della vita nel giorno della sua laurea, vive tre vite parallele completamente diverse a seconda della scelta fatta. In una linea temporale, Joe ha seguito le orme di suo padre ed è diventato un poliziotto. Nell'altra, è diventato un infermiere, ha sposato Jenny (Elizabeth Lail, YOU) ed entrambi hanno avuto un figlio disabile. Nella terza, Joe ha sposato Amy (Natalie Martinez, Under the Dome) e ha perseguito la sua passione per la musica, diventando una rock star. Con una media 3,3 milioni di spettatori e lo 0.5 di rating, la serie è stata la meno seguita tra i 10 drama in onda su NBC.