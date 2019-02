The Big Bang Theory potrebbe generare un secondo spin-off

L'imminente conclusione di The Big Bang Theory dopo 12 stagioni potrebbe non lasciare CBS senza i suoi amati personaggi, cosa non di poco conto considerando che stiamo parlando della comedy più seguita della tv americana, amatissima anche nel resto del mondo. In un'intervista rilasciata a Deadline in occasione del TCA press tour invernale, il nuovo presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl ha lasciato intendere che le persone dietro lo show stanno considerando la possibilità di espandere l'universo della sitcom con un nuovo spin-off, il secondo dopo Young Sheldon.

Le parole usate da Kahl fanno pensare che si tratti per lo più di una di quelle idee che frullano nella testa, precisando che nessuna conversazione formale è stata per ora affrontata con gli ideatori e produttori esecutivi Chuck Lorre e Bill Prady. "La palla è nella loro metà campo. Se vogliono parlarcene, siamo qui ad ascoltarli", ha aggiunto.

Nel frattempo, ospite del The Ellen DeGeneres Show, il cast di The Big Bang Theory (l'ultima stagione è in onda in Italia ogni lunedì alle ore 21:15 su Premium Joi e dal giorno successivo in streaming su Infinity) ha condiviso nuove impressioni sul clima che settimana dopo settimana si sta creando sul set in vista del finale. Kaley Cuoco ha detto: "[Johnny Galecki] ed io stavamo girando una scena prima delle vacanze, e dal nulla ho iniziato a frignare. Tutti - dai ragazzi delle telecamere agli altri - sono venuti da me e mi hanno detto qualcosa come 'Siamo così contenti che tu abbia pianto perché aspettavamo di poterlo fare', e poi ci siamo dati questo grande abbraccio di gruppo, piangendo tutti insieme per 10 minuti".